Melvin Cevallos a audiencia inicial por coacción y amenaza electoral este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, comparecerá este lunes 28 de septiembre ante los tribunales en audiencia inicial por el delito de coacción y amenaza electoral, en el marco de una investigación relacionada con hechos vinculados al proceso electoral de 2025.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que, durante esta etapa, las partes deberán presentar ante el juzgado los elementos probatorios para que se determine si el proceso continúa hacia una audiencia preliminar.
El proceso judicial se relaciona con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba una actividad vinculada con la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el señalamiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría movilizado personas hacia las instalaciones del CNE, donde se registraron disturbios mientras se desarrollaba la actividad relacionada con el TREP.
Denuncia ante el Ministerio Público
En 2024, Cevallos anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el movimiento Esperanza Libre, como parte de sus aspiraciones dentro de la estructura política de Libre.
Posteriormente, durante las elecciones primarias de 2025 figuró entre los aspirantes de Libre al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Su participación política también ha estado relacionada con las actividades de los colectivos del partido en Tegucigalpa, donde ha participado en movilizaciones y acciones de protesta frente a diferentes instituciones estatales.
Ahora, el dirigente deberá comparecer ante el juzgado para enfrentar la audiencia inicial por la acusación de coacción y amenaza electoral.
Contratos en la alcaldía
Una investigación de EL HERALDO Plus reveló que Cevallos y su hermano, Eduardo Cevallos, obtuvieron 27 contratos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central por un total de 1.5 millones de lempiras.
De ese total, ocho contratos correspondieron directamente a Melvin Cevallos, por 568,800 lempiras entre 2022 y 2024, vinculados con labores de limpieza y mantenimiento de obras públicas, entre ellas el barrido de calles y aceras.
Posteriormente, en agosto de 2024, fue nombrado como oficial informático I en la Secretaría de Estado para el Desarrollo y Seguimiento de Proyectos y Acuerdos (Sedespa).