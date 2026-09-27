Melvin Cevallos a audiencia inicial por coacción y amenaza electoral este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- El dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, comparecerá este lunes 28 de septiembre ante los tribunales en audiencia inicial por el delito de coacción y amenaza electoral, en el marco de una investigación relacionada con hechos vinculados al proceso electoral de 2025.

La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, confirmó que, durante esta etapa, las partes deberán presentar ante el juzgado los elementos probatorios para que se determine si el proceso continúa hacia una audiencia preliminar.

El proceso judicial se relaciona con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba una actividad vinculada con la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

De acuerdo con el señalamiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría movilizado personas hacia las instalaciones del CNE, donde se registraron disturbios mientras se desarrollaba la actividad relacionada con el TREP.