En libertad se defenderá Melvin Cevallos tras ser acusado por delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de letras penal dictó medidas distintas a la detención en audiencia de declaración de imputado para el dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, acusado por el delito de coacción y amenaza electoral.
El proceso judicial se relaciona con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba una actividad vinculada con la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
De acuerdo con el señalamiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría movilizado personas hacia las instalaciones del CNE, donde se registraron disturbios mientras se desarrollaba la actividad relacionada con el TREP.
Este martes 22 de septiembre, Cevallos fue capturado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras la emisión de un requerimiento fiscal en su contra.
Tras la audiencia, la excandidata presidencial Rixi Moncada, sostuvo que la jueza ordeno la medida a Cevallos ante "la ausencia de peligro de fuga" y su posición frente a los hechos que originaron la acusación fiscal.
“Hemos respondido a ese requerimiento fiscal, y hemos pedido medidas sustitutivas a la jueza argumentando el arraigo que no hay ningún peligro de fuga, la inocencia de nuestro compañero Melvin Ceballos, y su legitimidad para reclamar frente al CNE el TREP mañoso y fraudulento con el que se hicieron las elecciones de 2025”, aseguró Moncada.
Sobre el imputado
Melvin Cevallos es un activista político hondureño vinculado al partido Libertad y Refundación, donde ha ejercido como coordinador de colectivos en Francisco Morazán y el Distrito Central.
Su nombre adquirió mayor notoriedad por su participación en movilizaciones y actividades políticas del oficialismo: En 2024 anunció su precandidatura a la Alcaldía del Distrito Central por el movimiento Esperanza Libre.
Cevallos también ha estado involucrado en la actividad electoral, en las elecciones primarias de 2025 figuró entre los aspirantes de Libre al Parlamento Centroamericano (Parlacen), además de haber buscado anteriormente la candidatura a la alcaldía capitalina.
En julio de 2025, en medio de las tensiones alrededor de la organización de las elecciones generales, afirmó que, si fuese necesario, los colectivos recurrirían a las armas para la “defensa del país”.
Autoridades del Poder Judicial explicaron que la audiencia inicial en el caso quedó programada para el lunes 28 de septiembre a las 8:30 de la mañana.