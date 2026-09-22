En libertad se defenderá Melvin Cevallos tras ser acusado por delitos electorales

Tegucigalpa, Honduras.- Un juez de letras penal dictó medidas distintas a la detención en audiencia de declaración de imputado para el dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Melvin Cevallos, acusado por el delito de coacción y amenaza electoral. El proceso judicial se relaciona con hechos ocurridos el 7 de julio de 2025, cuando se desarrollaba una actividad vinculada con la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE). De acuerdo con el señalamiento presentado por el Ministerio Público, Cevallos habría movilizado personas hacia las instalaciones del CNE, donde se registraron disturbios mientras se desarrollaba la actividad relacionada con el TREP. Este martes 22 de septiembre, Cevallos fue capturado por miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) tras la emisión de un requerimiento fiscal en su contra.

Tras la audiencia, la excandidata presidencial Rixi Moncada, sostuvo que la jueza ordeno la medida a Cevallos ante "la ausencia de peligro de fuga" y su posición frente a los hechos que originaron la acusación fiscal. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Hemos respondido a ese requerimiento fiscal, y hemos pedido medidas sustitutivas a la jueza argumentando el arraigo que no hay ningún peligro de fuga, la inocencia de nuestro compañero Melvin Ceballos, y su legitimidad para reclamar frente al CNE el TREP mañoso y fraudulento con el que se hicieron las elecciones de 2025”, aseguró Moncada.

Sobre el imputado