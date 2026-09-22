Tasas de interés: ¿Cuándo subirán por aumento a la Tasa de Política Monetaria?

Tegucigalpa, Honduras.- La revisión al alza de la TPM (Tasa de Política Monetaria) impactará en la actividad del sistema financiero nacional. El Banco Central de Honduras (BCH) autorizó que, a partir del lunes 21 de septiembre, la TPM aumentaba de 5.75% a 6%, o sea 25 puntos básicos más. ¿Cuándo aumentarán las tasas de interés? Esta es la consulta más frecuente de los usuarios financieros en los últimos tres días. El presidente del BCH, Roberto Lagos, sostiene que la transmisión del alza a la TPM a las tasas de interés tardará varios meses. Sin embargo, deja claro que el movimiento en las tasas de interés será gradual para no afectar el dinamismo de la economía nacional.

María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), explica que “el incremento de 0.25% (a la Tasa de Política Monetaria), o sea un cuarto del 1%, es un indicativo de que el costo del dinero se puede ver incrementado, pero cada banco es libre de decidir si incrementa o no, cuándo y cómo lo hace. La competencia existe”.

Añade que la TPM es una tasa de referencia del sistema financiero.Se espera que en los próximos meses las tasas de interés se incrementen. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Transmisiñon de la TPM

El 5 de agosto de 2024, la Tasa de Política Monetaria subió de 3% a 4% y el 28 de octubre de 4% a 5.75%, o sea 2.75% más. Los resultados de esos dos ajustes fueron los siguientes: la tasa activa para préstamos en moneda nacional fue de 13.32% anual, en promedio, subiendo a 14.04% en agosto, a 14.70% en septiembre, a 15.49% en octubre, a 16.01% en noviembre y 16.54% en diciembre. Entre julio y diciembre de 2024, la tasa de interés activa aumentó en 3.22%, según el BCH. Por su parte, la tasa de interés pasiva para operaciones en moneda nacional subió de 9.06% a 14.86%, equivalente a 5.80%. En 2025, la tasa de interés activa se ubicó en 16.79% en enero, en febrero se mantuvo en 16.79%, bajó a 16.78% en marzo y es en abril cuando alcanza su máximo nivel con 16.83%.

Entre julio 2024 y abril de 2025, la tasa se incrementó en 3.51%. A partir de julio de 2025 hasta agosto de 2026, la tasa ha bajado de 15.96% a 12.29%, o sea 3.67%.

La tasa pasiva, a partir de diciembre 2024, ha bajado de 14.86% a 6.99% al mes de agosto de 2026, equivalente a una reducción de 7.87%.

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