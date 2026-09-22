Tasas de interés: ¿Cuándo subirán por aumento a la Tasa de Política Monetaria?

Tegucigalpa, Honduras.- La revisión al alza de la TPM (Tasa de Política Monetaria) impactará en la actividad del sistema financiero nacional. El Banco Central de Honduras (BCH) autorizó que, a partir del lunes 21 de septiembre, la TPM aumentaba de 5.75% a 6%, o sea 25 puntos básicos más.
¿Cuándo aumentarán las tasas de interés? Esta es la consulta más frecuente de los usuarios financieros en los últimos tres días.
El presidente del BCH, Roberto Lagos, sostiene que la transmisión del alza a la TPM a las tasas de interés tardará varios meses. Sin embargo, deja claro que el movimiento en las tasas de interés será gradual para no afectar el dinamismo de la economía nacional.
María Lidya Solano, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), explica que “el incremento de 0.25% (a la Tasa de Política Monetaria), o sea un cuarto del 1%, es un indicativo de que el costo del dinero se puede ver incrementado, pero cada banco es libre de decidir si incrementa o no, cuándo y cómo lo hace. La competencia existe”.
Añade que la TPM es una tasa de referencia del sistema financiero.Se espera que en los próximos meses las tasas de interés se incrementen.
Transmisiñon de la TPM
El 5 de agosto de 2024, la Tasa de Política Monetaria subió de 3% a 4% y el 28 de octubre de 4% a 5.75%, o sea 2.75% más.
Los resultados de esos dos ajustes fueron los siguientes: la tasa activa para préstamos en moneda nacional fue de 13.32% anual, en promedio, subiendo a 14.04% en agosto, a 14.70% en septiembre, a 15.49% en octubre, a 16.01% en noviembre y 16.54% en diciembre. Entre julio y diciembre de 2024, la tasa de interés activa aumentó en 3.22%, según el BCH.
Por su parte, la tasa de interés pasiva para operaciones en moneda nacional subió de 9.06% a 14.86%, equivalente a 5.80%. En 2025, la tasa de interés activa se ubicó en 16.79% en enero, en febrero se mantuvo en 16.79%, bajó a 16.78% en marzo y es en abril cuando alcanza su máximo nivel con 16.83%.
Entre julio 2024 y abril de 2025, la tasa se incrementó en 3.51%. A partir de julio de 2025 hasta agosto de 2026, la tasa ha bajado de 15.96% a 12.29%, o sea 3.67%.
La tasa pasiva, a partir de diciembre 2024, ha bajado de 14.86% a 6.99% al mes de agosto de 2026, equivalente a una reducción de 7.87%.
Panorama
Aunque la medida aprobada por el directorio del BCH, la noche del pasado viernes, es para aminorar las presiones inflacionarias, los profesionales de la economía advierten de una alza a las tasas de interés activas y pasivas en el sistema financiero hondureño.
Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), sostiene que lo negativo de esa medida monetaria es que afecta a los emprendedores al subir la tasa de interés activa, que es la que se aplica a los créditos.
Subraya que el incremento a la TPM es positivo para el combate a la inflación. La meta de inflación para 2026 es de 4%, con una ponderación de 1% para arriba y 1% por debajo.
No obstante, el resultado interanual, al pasado mes de agosto, es de 6.20%, mientras que la inflación acumulada alcanza 4.78%, de acuerdo con el Banco Central.
Otro factor a considerar por el sistema financiero para ajustar las tasas de interés, sobre todo el financiamiento, es la liquidez.
La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) revela que el sistema bancario registró 204,493 millones de lempiras en disponibilidad, a julio pasado.
“La expansión de la liquidez es más alta que la del mismo mes del año pasado (L149,305 millones), en un monto de 48,965 millones”, señala la Ahiba.