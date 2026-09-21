Honduras tiene la Tasa de Política Monetaria más alta en Centroamérica

Tegucigalpa, Honduras.- La Tasa de Política Monetaria (TPM) sube hoy lunes de 5.75% a 6% en Honduras. Así lo aprobó el directorio del Banco Central de Honduras (BCH), la noche del pasado viernes. El ajuste es de 0.25%.
Con ese incremento, Honduras se ubica como el país con la TPM más alta en la región, de acuerdo con informes del Consejo Monetario Centroamericano (CMC).
Hasta ayer, Honduras y Nicaragua eran los países con la Tasa de Política Monetaria más elevada en Centroamérica, al ubicarse la TPM en 5.75%.
A partir de hoy, Honduras se ubica en la primera posición al situarse en 6% la Tasa de Política Monetaria, seguida de Nicaragua con 5.75%, Guatemala con 3.50% y Costa Rica con 3%, de acuerdo con el BCH.
Roberto Lagos, presidente del BCH, sostiene que las medidas monetarias aprobadas por el directorio están basados en datos. El ajuste a 6% busca aminorar las presiones inflacionarias y así ubicar la meta de inflación en el rango establecido de 4%, con una ponderación de 1% por arriba y 1% por debajo.
De acuerdo con un comunicado de prensa del Banco Central de Honduras, la decisión de aumentar la TPM es tomada de forma preventiva y calibrada con el propósito de no afectar el dinamismo de la actividad económica y preservar la estabilidad de precios.
Según el Programa Monetario 2026-2027, la meta del Producto Interno Bruto (PIB) oscila entre 3% y 4%; en 2025 la economía nacional cerró en 3.8%.
TPM en Honduras
Un reporte estadístico del Banco Central revela que la Tasa de Política Monetaria ha sido revisada en siete ocasiones desde 2020, sin embargo, a partir de hoy alcanza el pico más alto a ubicarse en 6%.
El 10 de febrero de 2020 la TPM bajó de 5.50% a 5.25%, reduciéndose a 4.50% el 24 de marzo, cayendo a 3.75% el 3 de agosto y cerrando el año con 3%. Ese año la pandemia del covid-19 afectó la economía mundial.
Los años con mayores revisiones de la Tasa de Política Monetaria, a partir de 2005, corresponden a 2008 y 2009 con seis movimientos, cada uno. En 2008, la TPM comenzó el año con 7.75%, subió a 8%, aumentó a 8.50%, se incrementó a 9%, bajó a 8.75% y cerró en 7.75%.
En 2009 inició el año bajando a 6.75%, después se redujo a 5.75%, posteriormente bajó a 4.50%, cayó a 3.50%, subió a 4% y cerró aumentando a 4.50%.
El Banco Central de Honduras cuenta con registros de la TPM desde el 31 de mayo de 2005, cuando la tasa de referencia se situó en 7%. En los últimos siete años, las revisiones de la Tasa de Política Monetaria continuaron en 2024: la primera el 5 de agosto cuando aumentó de 3% a 4%, con 1% de alza, y el 28 de octubre al pasar de 4% a 5.75%, equivalente a 1.75% más. La TPM se mantuvo en 5.75% en los últimos 23 meses.
El aumento a la TPM ha generado en el país un debate entre varios sectores; unos advierten alzas en el costo del dinero, mientras que las autoridades del BCH y la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba) coinciden que hay otros factores, entre ellos la liquidez en el sistema bancario, que también se consideran cuando se ajustan las tasas de interés.