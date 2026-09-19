Gobierno prepara plan piloto para convertir taxis al uso de gas LPG

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno central implementará un plan piloto para instalar sistemas de gas licuado de petróleo (LPG) en unidades de taxi, como parte de los acuerdos alcanzados con representantes del transporte. El acuerdo se concretó tras una reunión entre el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, la Comisión Directiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y asociaciones de taxis. Como primer paso, se acordó instalar mesas de trabajo técnicas para definir los aspectos relacionados con la implementación de los sistemas de gas vehicular.

El plan piloto comenzará la próxima semana con la instalación de kits de gas en unidades de taxi, según lo establecido en la mesa técnica. La primera fase permitirá evaluar el funcionamiento de los sistemas y su eficiencia antes de tomar una decisión sobre una instalación general en la flota autorizada. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

También se intensificarán inspecciones

Los acuerdos también contemplan medidas dirigidas a combatir la operación ilegal y avanzar en la regulación del servicio de transporte en el país. Para ello, se intensificarán las inspecciones operativas a nivel nacional, con el objetivo de revisar las condiciones en las que funcionan las unidades del rubro. Otro de los puntos abordados fue el transporte estudiantil que presta servicio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). En este caso, se iniciará formalmente el proceso para regular el contrato del servicio de transporte de estudiantes que opera con la universidad. La regulación establecerá límites y disposiciones específicas para esta modalidad de transporte, de acuerdo con los acuerdos alcanzados durante la reunión.

Revisarán despacho y calidad del combustible