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Gobierno prepara plan piloto para convertir taxis al uso de gas LPG

El proyecto comenzará con kits de gas en algunas unidades antes de evaluar una instalación general en la flota autorizada

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 14:32
Gobierno prepara plan piloto para convertir taxis al uso de gas LPG

El plan piloto comenzará la próxima semana con la instalación de kits de gas en unidades de taxi, según lo establecido en la mesa técnica.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El gobierno central implementará un plan piloto para instalar sistemas de gas licuado de petróleo (LPG) en unidades de taxi, como parte de los acuerdos alcanzados con representantes del transporte.

El acuerdo se concretó tras una reunión entre el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, la Comisión Directiva del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) y asociaciones de taxis.

Como primer paso, se acordó instalar mesas de trabajo técnicas para definir los aspectos relacionados con la implementación de los sistemas de gas vehicular.

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El plan piloto comenzará la próxima semana con la instalación de kits de gas en unidades de taxi, según lo establecido en la mesa técnica.

La primera fase permitirá evaluar el funcionamiento de los sistemas y su eficiencia antes de tomar una decisión sobre una instalación general en la flota autorizada.

También se intensificarán inspecciones

Los acuerdos también contemplan medidas dirigidas a combatir la operación ilegal y avanzar en la regulación del servicio de transporte en el país.

Para ello, se intensificarán las inspecciones operativas a nivel nacional, con el objetivo de revisar las condiciones en las que funcionan las unidades del rubro.

Otro de los puntos abordados fue el transporte estudiantil que presta servicio a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

En este caso, se iniciará formalmente el proceso para regular el contrato del servicio de transporte de estudiantes que opera con la universidad.

La regulación establecerá límites y disposiciones específicas para esta modalidad de transporte, de acuerdo con los acuerdos alcanzados durante la reunión.

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Revisarán despacho y calidad del combustible

La mesa técnica también acordó realizar revisiones periódicas en las estaciones de despacho de combustible.

Las revisiones estarán a cargo de autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico, que verificarán la exactitud de las cantidades despachadas.

Además, se contempla auditar la calidad de las mezclas de combustible suministradas a los transportistas.

Los acuerdos establecen así varias líneas de trabajo para el sector taxi, con el plan piloto de sistemas LPG como una de las primeras medidas que comenzará a ejecutarse la próxima semana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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