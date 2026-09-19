Sicarios se hicieron pasar por pasajeros: a disparos asesinan a taxista en El Picachito

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista fue asesinado a balazos este sábado 19 de septiembre en El Picachito, en un sector conocido como "La Cueva" en Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Herwin Alexis Ramírez Guevara, de 29 años, quien conducía el taxi con número 6380, asignado a la ruta Centro-El Bosque.

De manera preliminar, se maneja que los responsables del crimen habrían abordado la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, posteriormente, atacaron al conductor en el interior del vehículo. El cuerpo de Ramírez Guevara quedó dentro del taxi, inclinado hacia el asiento del pasajero. El joven habría recibido un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar. Tras el ataque, la unidad de transporte quedó en medio de la calle, mientras el cuerpo del conductor permanecía en el interior del vehículo. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse