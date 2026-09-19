Sicarios se hicieron pasar por pasajeros: a disparos asesinan a taxista en El Picachito

Tegucigalpa, Honduras.- Un taxista fue asesinado a balazos este sábado 19 de septiembre en El Picachito, en un sector conocido como "La Cueva" en Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Herwin Alexis Ramírez Guevara, de 29 años, quien conducía el taxi con número 6380, asignado a la ruta Centro-El Bosque.
De manera preliminar, se maneja que los responsables del crimen habrían abordado la unidad haciéndose pasar por pasajeros y, posteriormente, atacaron al conductor en el interior del vehículo.
El cuerpo de Ramírez Guevara quedó dentro del taxi, inclinado hacia el asiento del pasajero. El joven habría recibido un disparo en la cabeza que le provocó la muerte en el lugar.
Tras el ataque, la unidad de transporte quedó en medio de la calle, mientras el cuerpo del conductor permanecía en el interior del vehículo.
El crimen ocurrió en un sector conocido como “La Cueva”, en El Picachito, hasta donde llegaron agentes de la Policía Nacional para acordonar la escena y comenzar con las primeras investigaciones.
Minutos después llegaron familiares de la víctima, quienes se trasladaron hasta el lugar tras conocer lo ocurrido. Ramírez Guevara era residente de la colonia Los Pinos, en la capital.
Personal de Medicina Forense también llegó a la zona para realizar el levantamiento cadavérico y trasladar el cuerpo para el procedimiento correspondiente.