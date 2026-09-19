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Muere padre del exjugador de la Selección, Alfredo Mejía, en accidente automovilístico

El accidente se registró en el municipio de El Negrito, Yoro, la mañana de este 19 de septiembre

  • Actualizado: 19 de septiembre de 2026 a las 12:56
Muere padre del exjugador de la Selección, Alfredo Mejía, en accidente automovilístico

El accidente se registró la mañana de este 19 de septiembre en El Negrito, Yoro.

Foto: Cortesía redes

El Negrito, Yoro.- Una persona perdió la vida este sábado tras verse involucrada en un accidente de tránsito registrado en el municipio de El Negrito, departamento de Yoro, generando consternación entre los habitantes de la zona.

La víctima fue identificada como Alfredo Mejía, padre del exjugador de la Selección Nacional de Honduras, Alfredo Mejía, quien se conducía en una camioneta Ford Escape de color azul por la carretera RN-23, específicamente en las cercanías del sector de Cuyamapa.

De acuerdo con los primeros reportes desde el lugar, en el percance también estuvo involucrado un camión. Las imágenes que comenzaron a circular muestran la parte frontal de la camioneta completamente destruida producto del fuerte impacto.

Imágenes impactantes: Así fue el trágico accidente donde murió el padre del exjugador Alfredo Mejía

Elementos de la Policía Nacional, a través de los agentes de tránsito, se desplazaron hasta el sitio para realizar las primeras diligencias y recopilar indicios que permitan establecer cómo ocurrió la colisión.

Alfredo Mejía también era padre de la actual vicealcaldesa de El Negrito, Mariela Mejía.

El exjugador Alfredo Mejía militó en clubes como Real España, Marathón y Motagua; además de desarrollar parte de su carrera en el fútbol de Grecia con Panthrakikos, Levidiakos y Xanthi.

Tras conocerse la noticia, en redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de pesar que recordaron a Mejía como una persona querida dentro de la comunidad negriteña.

Muere padre del exjugador de la Selección, Alfredo Mejía, en accidente automovilístico

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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