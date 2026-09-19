Subirán tasas de interés en bancos: ¿en qué afectará el aumento a la Tasa de Política Monetaria?

El Banco Central de Honduras (BCH) anunció el ajuste de la Tasa de Política Monetaria (TPM) a partir del lunes 21 de septiembre. ¿En qué afectará al bolsillo del hondureño este aumento a la TPM? ¡Impacto en las tasas de interés en bancos!
Mediante un comunicado, el BCH informó el 18 de septiembre el ajuste de la Tasa de Política Monetaria (TPM) de 5.75% a 6% a partir de este lunes. El Banco Central afirmó que la determinación es para bajar la inflación.
Según el BCH, el incremento de 25 puntos básicos es para aminorar las presiones inflacionarias persistentes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) alcanzó una variación interanual de 6.20% al mes de agosto 2026, superior que la meta de 4%, con una ponderación de 1% por arriba y 1% por debajo.
La Tasa de Política Monetaria fue ajustada por última vez en 2024, siendo la primera vez el 5 de agosto al pasar de 3% a 4% y la segunda ocasión el 28 de octubre al subir de 4% a 5.75%.
Según el BCH, que es dirigido por Roberto Lagos, la medida se basó en una evaluación de los riesgos internos y las condiciones financieras externas, actuando de manera preventiva y calibrada sin afectar significativamente el dinamismo de la actividad económica.
"El leve ajuste de la TPM permite mitigar presiones inflacionarias adicionales por el lado de la demanda agregada y efectos de segunda vuelta por el aumento en los precios de los combustibles para mantener la trayectoria de la inflación subyacente dentro del rango de tolerancia durante 2026, situada en agosto en 3.74%", abonó el BCH.
Sin embargo, cuando sube la TPM siempre se traslada a la tasa de interés, para préstamos y depósitos. Dante Mossi, expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), dijo que es una decisión correcta para combatir la inflación, pero el crédito será más caro en los bancos.
Otro economista, José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), informó que "este nuevo ajuste puede provocar mayores alzas en el costo del crédito, afectando inversión, consumo y MIPYMES, y profundizando el riesgo de desaceleración".
Erick Tejada, exministro de Energía y quien dirigió la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el gobierno pasado, coincidió en que "la subida de la TPM en 25 puntos básicos en consonancia con el incremento de la FED; encarecerá el crédito y aumentará el ciclo de contracción de la economía".
En tanto, Ismael Zepede, economista, informó: "Aunque la transmisión no es inmediata a las tasas internas en el sistema financiero podremos observar en los próximos meses un incremento en los créditos y préstamos a nivel nacional".