Concierto de Ozuna provocará cierre vial frente a la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- El concierto de Ozuna provocará un cierre vial focalizado en un tramo del bulevar Suyapa, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), debido al montaje del evento. La restricción comenzó este viernes y se mantendrá hasta el domingo 20 de septiembre a las 3:00 de la tarde, de acuerdo con Marco Carrasco, gerente de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El cierre no abarcará todo el bulevar Suyapa. El tramo restringido se ubica entre el puente peatonal de la UNAH y la salida de Plaza Las Orquídeas.

“No habrá cierres a lo largo del bulevar Suyapa. La restricción será a la altura del puente peatonal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y se extenderá hasta la salida de Plaza Las Orquídeas”, explicó Carrasco. Los trabajos de montaje para el concierto son los que mantienen la restricción en este sector, mientras el resto del bulevar continuará habilitado para la circulación vehicular. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Vías alternas

Los conductores que necesiten desplazarse por el sector podrán utilizar rutas alternas como el bulevar La Hacienda, El Trapiche y la calle hacia Trapiche número 3. También podrán utilizar la vía posterior a Plaza Santa Mónica y las rutas habituales que conducen hacia el Estadio Nacional. Cabe recordar que, para este sábado se prevé una mayor concentración de vehículos y peatones en el sector, debido a la realización del concierto y las graduaciones programadas en la UNAH. La coincidencia de ambas actividades podría incrementar el flujo vehicular y peatonal en los alrededores de la universidad y el bulevar Suyapa.