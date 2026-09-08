Tegucigalpa prepara una gran feria por su 448 aniversario: “Será mejor que la Juniana”

Tegucigalpa, Honduras.- La capital hondureña se prepara para celebrar por todo lo alto su 448 aniversario con una agenda que incluye carnaval, conciertos, espectáculos infantiles y una novedosa feria durante septiembre. Gustavo Cruz, titular de la Gerencia de Eventos Públicos, informó que las actividades comenzarán el 19 de septiembre con el tradicional día del carnaval, que este año tendrá como principal atractivo la presentación del cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna Rosado, más conocido como Ozuna. “Para el carnaval calculamos un mínimo de unas 60,000 personas. La cantidad está determinada por la capacidad de la calle y estamos preparando el espacio para recibir a todos los capitalinos”, explicó Cruz. Agregó que “este año vamos a realizar el carnaval en la parte de arriba del bulevar Suyapa, donde está la bahía y el puente peatonal. Así evitaremos cerrar completamente la calle durante los trabajos de montaje”, detalló el funcionario. El funcionario explicó a EL HERALDO que el montaje del carnaval comenzará el 15 de septiembre, cuatro días antes del evento, por lo que se prevén modificaciones en la circulación vehicular en el sector donde se instalará la infraestructura para el espectáculo. “Estamos previendo que no habrá paso vehicular por esa zona, pero no vamos a cerrar el tráfico del otro carril. La idea es afectar lo menos posible la circulación y garantizar que el evento se desarrolle con seguridad”, señaló.

Feria de Tegucigalpa

Después del carnaval, la programación continuará el 22 de septiembre con un espectáculo infantil en el Gimnasio número 3 de la Villa Olímpica, donde se presentará el show de Paw Patrón en dos jornadas completamente gratuitas. “La actividad tendrá un doble propósito: celebrar el Día del Niño y, al mismo tiempo, formar parte de las actividades preparadas por el aniversario de Tegucigalpa. Queremos que las familias tengan espacios gratuitos para disfrutar”, manifestó Cruz. La celebración continuará del 25 al 27 de septiembre con una feria en la Villa Olímpica, que incluirá juegos mecánicos, juegos de feria, comida, bebidas, concursos de sopas, conciertos y diferentes actividades de entretenimiento. “Esta será una feria mejor que la Feria Juniana, por la calidad de los artistas que vamos a tener. Serán entre cinco y diez artistas y consideramos que realmente va a valer la pena asistir”, afirmó Cruz. El entrevistado afirmó que la celebración sea para todos, tanto el carnaval como las actividades infantiles y la feria tendrán acceso gratuito para que las familias capitalinas puedan disfrutar del aniversario. El funcionario resaltó que la feria representa una novedad dentro de las celebraciones de la ciudad, debido a que Tegucigalpa no había contado anteriormente con una feria de varios días con juegos mecánicos, gastronomía, conciertos y otras actividades propias de este tipo de eventos. “La diferencia es que el carnaval es una actividad de un solo día y se desarrolla en la calle, mientras que la feria tendrá varios días de duración, con juegos mecánicos, comida, bebidas, concursos y conciertos para toda la familia”, amplió.

Historia

Los documentos más antiguos señalan que entre 1563 y 1565 ya había denuncios de minas en Santa Lucía, muy cerca de Tegucigalpa. Eso confirma que existía actividad minera española en la zona. Fue hasta 1578 cuando el rey de España otorgó a la localidad la categoría de Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa, figura legal que daba existencia oficial a los asentamientos mineros. El Real de Minas fue oficializado en 1579, aunque no equivalía a una fundación en sentido estricto. Se trataba más bien de un reconocimiento administrativo con fines de control e impuestos.

Ese detalle marca la diferencia con otras ciudades hondureñas. Mientras San Pedro Sula celebra su fundación con un acta del siglo XVI, Tegucigalpa celebra la creación de su Real de Minas. Con el paso de los siglos, la ciudad fue cambiando de categoría. En julio de 1762 fue elevada a Villa, lo que le dio mayor peso político y económico dentro de la administración colonial.