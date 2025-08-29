Arte, cultura y tradición en el Carnaval de San Miguel Arcángel para celebrar los 447 años de la capital

Tegucigalpa, Honduras. En el marco de un evento especial autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), dieron a conocer las actividades que se desarrollarán en el marco de la celebración del 447 aniversario de fundación de la capital hondureña. El anuncio de esta celebración que lleva el nombre “Carnaval se vive de corazón”, lo realizaron las autoridades de la comuna capitalina, detallaron cada una de las actividades que han preparado para vivir una verdadera fiesta. Seguridad integral Las autoridades garantizan la seguridad integral de las personas que, de distintos sectores, acudirán al gran carnaval en el bulevar Suyapa, a través de la Policía Municipal, auxiliares de orden vial, el Departamento Municipal de Justicia, la Clínica Médica Móvil y todo el personal requerido para que las familias disfruten en grande en orden y tranquilidad.

Las actividades también será una oportunidad para impulsar la economía local mediante la promoción de los emprendedores, quienes podrán mostrar su oferta gastronómica y variados productos, para complacer los paladares del público asistente. Entretenimiento El gerente de turismo de la Alcaldía Municipal, Javier Portillo, destacó que "este año Tegucigalpa y Comayagüela se unen en un recorrido vibrante lleno de música, gastronomía, comparsas, arte y participación ciudadana. Asimismo, dio a conocer que entre las actividades planificadas está un festival en el bulevar del Norte a inmediaciones de la colonia La Laguna de Comayagüela, el 6 de septiembre; un festival gastronómico y cultural en la avenida Cervantes en el centro de Tegucigalpa, el 20 de septiembre; así como, el gran carnaval de la capital el próximo 27 de septiembre.

Artistas nacionales e internacionales En el festival de Comayagüela no se permitirán bebidas alcohólicas, pero los asistentes disfrutarán de la presentación de la Sonora Dinamita 5 Estrellas de El Salvador, DJ Sy, el show de la Banda de los Supremos Poderes, la marimba Alma de Honduras, marimba de las Fuerzas Armadas (FFAA), danza folclóricas de las FFAA, payasos, malabaristas y juegos infantiles. A su vez, en el carnaval participarán artistas nacionales de varios géneros musicales, e internacionales de la talla de Espinoza Paz y los Kumbia Kings, quienes harán vibrar los escenarios y podrán a bailar a los más de 500,000 personas que se tiene proyectado que asistirán a esta celebración.