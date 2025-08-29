Tradicional carnaval abrirá festejos por los 447 años de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Hondura.- Tegucigalpa, la capital de Honduras, se prepara para celebrar sus 447 años de surgimiento bajo la protección de su santo patrono San Miguel Arcángel.
Para ello, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanza este 28 de agosto el carnaval que dará inicio a la celebración. El evento se realizará a las 6:00 pm en La Hacienda, bulevar Suyapa.
El carnaval incluirá una variada agenda de actividades para los asistentes, con el propósito de conmemorar más de cuatro siglos de historia de Tegucigalpa.
La celebración busca reunir a las familias capitalinas y a visitantes de diferentes puntos del país en una de las fiestas más esperadas del año.
La municipalidad anunció que la jornada estará acompañada de música, gastronomía y múltiples sorpresas que darán inicio a varias semanas de festejos por la fundación de la ciudad.
Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, shows musicales y experiencias gastronómicas, en un ambiente seguro y festivo.
“Este año tenemos muchas sorpresas y novedades para darle a los capitalinos el mejor carnaval en la historia de la capital”, expresó el alcalde Jorge Aldana.
Amplió que el “aniversario de la capital lo celebramos trabajando y con espacios seguros para toda la familia”.
447 años de historia
Tegucigalpa celebra este 29 de septiembre 447 años desde su surgimiento en 1578 como Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa.
La ciudad, que comenzó como un asentamiento minero en busca de oro y plata, se ha convertido en la capital de Honduras y el centro político, administrativo y cultural del país.
A lo largo de los siglos, Tegucigalpa ha experimentado transformaciones importantes, consolidándose como la capital definitiva en 1880 y formando, junto a Comayagüela, el Municipio del Distrito Central en 1937.