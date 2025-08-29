  1. Inicio
  2. · Tegucigalpa

Tradicional carnaval abrirá festejos por los 447 años de Tegucigalpa

La capital hondureña celebra su 447 aniversario de surgimiento e historia este 29 de septiembre con actividades culturales, música y gastronomía local

  • 29 de agosto de 2025 a las 05:04
Tradicional carnaval abrirá festejos por los 447 años de Tegucigalpa

Familias y visitantes podrán disfrutar de un evento lleno de diversión, música y experiencias únicas.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Hondura.- Tegucigalpa, la capital de Honduras, se prepara para celebrar sus 447 años de surgimiento bajo la protección de su santo patrono San Miguel Arcángel.

Para ello, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanza este 28 de agosto el carnaval que dará inicio a la celebración. El evento se realizará a las 6:00 pm en La Hacienda, bulevar Suyapa.

El carnaval incluirá una variada agenda de actividades para los asistentes, con el propósito de conmemorar más de cuatro siglos de historia de Tegucigalpa.

La celebración busca reunir a las familias capitalinas y a visitantes de diferentes puntos del país en una de las fiestas más esperadas del año.

La municipalidad anunció que la jornada estará acompañada de música, gastronomía y múltiples sorpresas que darán inicio a varias semanas de festejos por la fundación de la ciudad.

Una fiesta vivieron los capitalinos

en carnaval por 440 aniversario

Los asistentes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, shows musicales y experiencias gastronómicas, en un ambiente seguro y festivo.

“Este año tenemos muchas sorpresas y novedades para darle a los capitalinos el mejor carnaval en la historia de la capital”, expresó el alcalde Jorge Aldana.

Amplió que el “aniversario de la capital lo celebramos trabajando y con espacios seguros para toda la familia”.

447 años de historia

Tegucigalpa celebra este 29 de septiembre 447 años desde su surgimiento en 1578 como Real de Minas de San Miguel de Tegucigalpa.

La ciudad, que comenzó como un asentamiento minero en busca de oro y plata, se ha convertido en la capital de Honduras y el centro político, administrativo y cultural del país.

Tegucigalpa celebra 445 años de fundación; este año habrá carnaval en su honor

A lo largo de los siglos, Tegucigalpa ha experimentado transformaciones importantes, consolidándose como la capital definitiva en 1880 y formando, junto a Comayagüela, el Municipio del Distrito Central en 1937.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Marbin López
Marbin López
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Periodista de la sección Metro desde 2023. Contador de historias, formado en reportajes de periodismo cultural. Creador de pódcast de poesía, apasionado por la literatura e historia de Honduras.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias