Tradicional carnaval abrirá festejos por los 447 años de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Hondura.- Tegucigalpa, la capital de Honduras, se prepara para celebrar sus 447 años de surgimiento bajo la protección de su santo patrono San Miguel Arcángel.

Para ello, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) lanza este 28 de agosto el carnaval que dará inicio a la celebración. El evento se realizará a las 6:00 pm en La Hacienda, bulevar Suyapa.

El carnaval incluirá una variada agenda de actividades para los asistentes, con el propósito de conmemorar más de cuatro siglos de historia de Tegucigalpa.

La celebración busca reunir a las familias capitalinas y a visitantes de diferentes puntos del país en una de las fiestas más esperadas del año.

La municipalidad anunció que la jornada estará acompañada de música, gastronomía y múltiples sorpresas que darán inicio a varias semanas de festejos por la fundación de la ciudad.