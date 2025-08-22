Laboratorio Bueso Arias celebra su 75 aniversario agradeciendo la confianza de los hondureños

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con motivo de su 75 aniversario, Laboratorio Bueso Arias (LBA) realizó este lunes actividades especiales en sus sucursales y oficinas principales de distintas ciudades de Honduras, compartiendo con pacientes, colaboradores y comunidades locales un ambiente de celebración con música, tradición y cercanía. "Queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nosotros, y reiterar que trabajamos constantemente para garantizar la seguridad y la calidad en nuestros resultados", dijo la licenciada Ana Clemencia Bueso Hernández, gerente general de Laboratorio Bueso Arias.

En la oficina principal de San Pedro Sula, la jornada estuvo acompañada por la Marimba Usula, que interpretó piezas folclóricas hondureñas en la recepción, creando un ambiente festivo y emotivo.

Los pacientes y visitantes disfrutaron de pupusas como comida típica, además de música y obsequios entregados durante el día como agradecimiento a la confianza depositada en el laboratorio a lo largo de más de siete décadas.

En la sucursal de El Benque, la marimba La Costeña amenizó la jornada. Los pacientes, muchos de ellos fieles a esa sede desde hace años, compartieron palabras de felicitación y destacaron sus experiencias positivas, reafirmando la lealtad de la comunidad hacia LBA. De igual manera, en la oficina principal de Tegucigalpa la celebración incluyó decoración alusiva al 75 aniversario, música de la marimba Alma Sonora y pupusas para todos los visitantes. Los colaboradores se unieron con entusiasmo a la festividad, reflejando el espíritu de familia que caracteriza a la organización.

Las mismas actividades se replicaron en las sucursales de El Progreso y Siguatepeque, donde el ambiente festivo reunió a pacientes y personal en torno a la conmemoración de este importante hito.