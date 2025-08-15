Elegir mal una secadora podría estar duplicando su consumo eléctrico

En los últimos años, el uso de secadoras de ropa ha experimentado un crecimiento significativo en los hogares en Honduras. Se estima que el segmento de secadoras está creciendo con una tasa anual compuesta (CAGR) del 8.5 % debido al aumento de la urbanización, mayores ingresos y la demanda de conveniencia en regiones de alta humedad como Centroamérica*.

Este crecimiento responde a las particularidades del clima hondureño y un estilo de vida cada vez más acelerado. No obstante, no todos los modelos disponibles garantizan un uso eficiente de la energía. Elegir sin información adecuada puede duplicar el consumo eléctrico promedio del hogar y reducir la durabilidad del equipo.

Las secadoras con sensores de humedad detectan con precisión cuándo la ropa está seca y detienen automáticamente el ciclo, evitando un uso excesivo de electricidad y prolongando la vida de las prendas. Estas innovaciones, junto con certificaciones como Energy Star, aseguran un rendimiento superior con menor impacto ambiental.

“Cuando un consumidor elige una secadora informada y tecnológicamente eficiente, está tomando una decisión que beneficia tanto a su bolsillo como al planeta. Nuestro objetivo es acompañarlo en ese proceso con orientación clara y soluciones prácticas que respondan al contexto hondureño”, afirmó Anabel Salinas, Gerente de la categoría de cuidado de la ropa Mabe CEAM.