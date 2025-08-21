Grupo Financiero de Occidente presenta la segunda edición de la Honduran Coffee Expo

Grupo Financiero de Occidente se complace en anunciar el inicio de la segunda edición de la Honduran Coffee Expo, organizada por Tripartito, que abrió sus puertas hoy con la destacada participación de figuras del sector cafetalero, tanto a nivel nacional como internacional. Este encuentro se consolida como un espacio clave para la promoción y proyección del café hondureño, reconocido mundialmente por su calidad y diversidad.

Durante los días 21 y 22 de agosto, Expocentro se convierte en el epicentro de la HOCE 2025, albergando conferencias técnicas, degustaciones especializadas, competiciones, así como la esperada entrega de premios. El evento también ofrece un espacio privilegiado para ruedas de negocios con compradores internacionales de alto nivel, generando oportunidades de inversión y alianzas estratégicas para los productores hondureños. Como patrocinador principal, el Grupo Financiero de Occidente reafirma su compromiso histórico con la caficultura hondureña, apoyando iniciativas que fortalecen la competitividad del sector y fomentan el desarrollo económico del país. Este respaldo confirma la visión de la institución en promover proyectos que aporten valor a las comunidades cafetaleras y al posicionamiento internacional del café de Honduras.

“En Grupo Financiero de Occidente reconocemos a la industria cafetalera hondureña como un sector estratégico importante para el desarrollo económico del país. A través de soluciones financieras y acompañamiento especializado, seguimos impulsando la innovación, la competitividad y la proyección internacional de nuestros caficultores y empresarios, tanto grandes como pequeños, reafirmando nuestro compromiso corporativo: apoyando al pequeño de hoy, hacemos al grande del mañana”, expresó Leonel Rivas, Gerente Corporativo de Mercadeo y Estrategia Comercial de Grupo Financiero de Occidente. Este año, la expo tiene el honor de recibir a El Salvador como país invitado. Una delegación oficial, encabezada por el Excelentísimo Señor Embajador Jorge Umaña, comparte con los asistentes catas, conferencias y espacios de networking, enriqueciendo el intercambio cultural y fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas naciones. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.