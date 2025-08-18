Dimasa Ford presentó la nueva Ford Maverick Híbrida MY25, ya disponible en Honduras

En un ambiente de innovación y cercanía con sus clientes, Dimasa Ford llevó a cabo recientemente su Open House, un evento que marcó la presentación oficial de la nueva Ford Maverick Híbrida MY25. Este modelo se destacó por exhibir sus notables ventajas en potencia, versatilidad y eficiencia, consolidándose como una alternativa de gran atractivo para quienes buscan un vehículo que combine desempeño y tecnología de vanguardia. “Este evento fue una excelente oportunidad para que vivieran la experiencia Maverick y conocieran todo lo que este modelo ofrece para adaptarse a diferentes estilos de la vida moderna. Nuestro compromiso en Dimasa Ford es seguir brindando productos innovadores y experiencias personalizadas a nuestros clientes, y hoy promovemos MAVERICK”, expresó Antonio Palacio, Director Comercial de Grupo Flores.

La Ford Maverick XLT 2025 incorpora un motor híbrido de última generación con la característica EcoBoost de 2.0 litros, lo que le confiere una excelente eficiencia y capacidad de respuesta en diferentes condiciones de manejo. Con cinco modos adaptados a diversos tipos de terreno, esta pick-up ofrece al conductor la confianza de enfrentar caminos urbanos y rurales con la misma facilidad, elevando la experiencia de conducción. En el ámbito tecnológico, la Maverick integra la avanzada conectividad inalámbrica SYNC4, que permite utilizar Apple CarPlay y Android Auto de forma práctica y segura. Sumado a esto, su equipamiento en materia de seguridad es sobresaliente, con asistencias como el sistema pre-colisión AEB, alarmas multipropósito y otras medidas que brindan protección tanto para el conductor como para los pasajeros.