Con bandas y pancartas, estudiantes desfilan en SPS por el Día de la Alfabetización

Centros educativos de San Pedro Sula salieron a las calles este martes 8 de septiembre para desfilar y conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización.
Como preámbulo a las fiestas patrias, que se celebran el 15 de septiembre, los diferentes institutos ya se preparan con sus bandas y pomponeras para participar en las actividades cívicas.
Son varios los centros educativos que salieron a las calles y que, además de sus bandas y otros grupos artísticos, portaron pancartas con mensajes alusivos a la alfabetización.
La actividad también contó con resguardo policial, cuyos agentes garantizaron el orden y que el recorrido se desarrollara sin contratiempos.
El recorrido de los alumnos comenzó en el Parque Central y finalizará en la Plaza de las Banderas, por lo que las autoridades programaron un cierre de calles desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana.
Entre las pancartas que portaban los alumnos se podía leer el mensaje: "La Educación no tiene edad, los sueños tampoco".
Los alumnos que están próximos a realizar su práctica profesional también dijeron presente en los desfiles por el Día Internacional de la Alfabetización.
Desde bandas marciales hasta bandas de guerra participaron en las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización.
Alumnos y maestros portaban diferentes pancartas con mensajes alusivos a la educación. "Somos vicentunos", decía una de ellas con orgullo.
Los alumnos desfilaron mientras interpretaban diferentes canciones, una actividad que también les sirve como práctica y antesala para los desfiles de las fiestas patrias.
Las bandas estudiantiles pusieron el ritmo durante el recorrido, mientras los alumnos avanzaban por las calles de San Pedro Sula con sus uniformes y distintivos.
La participación de los centros educativos forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha que busca destacar la importancia de la educación y el aprendizaje.
Con sus presentaciones, los estudiantes mostraron el trabajo que realizan durante sus ensayos y se preparan para las actividades cívicas del próximo 15 de septiembre.
Los desfiles también sirvieron como antesala a las fiestas patrias, en las que los centros educativos de San Pedro Sula volverán a las calles para conmemorar la independencia de Honduras.