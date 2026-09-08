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Con bandas y pancartas, estudiantes desfilan en SPS por el Día de la Alfabetización

Centros educativos de San Pedro Sula salieron este martes a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización. Aquí los detalles

  • Actualizado: 08 de septiembre de 2026 a las 10:24
Con bandas y pancartas, estudiantes desfilan en SPS por el Día de la Alfabetización
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Centros educativos de San Pedro Sula salieron a las calles este martes 8 de septiembre para desfilar y conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización.

 Daniela Zepeda
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Como preámbulo a las fiestas patrias, que se celebran el 15 de septiembre, los diferentes institutos ya se preparan con sus bandas y pomponeras para participar en las actividades cívicas.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Son varios los centros educativos que salieron a las calles y que, además de sus bandas y otros grupos artísticos, portaron pancartas con mensajes alusivos a la alfabetización.

 Daniela Zepeda
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La actividad también contó con resguardo policial, cuyos agentes garantizaron el orden y que el recorrido se desarrollara sin contratiempos.

 Daniela Zepeda
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El recorrido de los alumnos comenzó en el Parque Central y finalizará en la Plaza de las Banderas, por lo que las autoridades programaron un cierre de calles desde las 6:00 de la mañana hasta las 10:00 de la mañana.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Entre las pancartas que portaban los alumnos se podía leer el mensaje: "La Educación no tiene edad, los sueños tampoco".

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Los alumnos que están próximos a realizar su práctica profesional también dijeron presente en los desfiles por el Día Internacional de la Alfabetización.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Desde bandas marciales hasta bandas de guerra participaron en las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Alfabetización.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Alumnos y maestros portaban diferentes pancartas con mensajes alusivos a la educación. "Somos vicentunos", decía una de ellas con orgullo.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Los alumnos desfilaron mientras interpretaban diferentes canciones, una actividad que también les sirve como práctica y antesala para los desfiles de las fiestas patrias.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Las bandas estudiantiles pusieron el ritmo durante el recorrido, mientras los alumnos avanzaban por las calles de San Pedro Sula con sus uniformes y distintivos.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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La participación de los centros educativos forma parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha que busca destacar la importancia de la educación y el aprendizaje.

 ¡Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Con sus presentaciones, los estudiantes mostraron el trabajo que realizan durante sus ensayos y se preparan para las actividades cívicas del próximo 15 de septiembre.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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Los desfiles también sirvieron como antesala a las fiestas patrias, en las que los centros educativos de San Pedro Sula volverán a las calles para conmemorar la independencia de Honduras.

 Foto: Héctor Paz/ EL HERALDO
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