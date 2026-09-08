Medicamentos homeopáticos, recetas y máquinas de resonancia magnética: lo decomisado tras cierre de Medisan

La Secretaría de Salud ordenó el cierre de los servicios de Medisan en San Pedro Sula por incumplir los requisitos sanitarios. La investigación de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium evidenció que el negocio tenía permiso municipal, pero carecía de licencia sanitaria vigente. Aquí los hallazgos durante la clausura del lugar.
Un rótulo colocado en la entrada del establecimiento en San Pedro Sula confirma la suspensión de sus trabajos y servicios por disposición de la Secretaría de Salud, luego de las irregularidades detectadas durante las investigaciones.
La suspensión de los servicios fue ordenada por la autoridad sanitaria, mientras avanzan las investigaciones relacionadas con los procedimientos y diagnósticos que se ofrecían a los pacientes.
Entre los productos asegurados durante las diligencias figuran medicamentos homeopáticos, productos utilizados para drenaje linfático, antivirales y desinflamatorios, además de recetas entregadas a los pacientes.
Cinco analizadores de resonancia magnética cuántica fueron decomisados. La ATIC aseguró estos equipos, utilizados por Medisan para realizar supuestos exámenes médicos y emitir diagnósticos que, según las investigaciones, carecerían de sustento científico.
Los equipos eran utilizados para realizar supuestos análisis médicos. La investigación señala que Medisan empleaba cinco analizadores de resonancia magnética cuántica para evaluar a pacientes y posteriormente ofrecer diagnósticos y tratamientos.
La ATIC decomisó documentación y productos que eran utilizados en los servicios ofrecidos por Medisan, como parte de las diligencias realizadas antes del cierre del establecimiento.
La falta de licencia sanitaria vigente fue otra de las irregularidades detectadas. Aunque Medisan contaba con un permiso de operación municipal otorgado por la Alcaldía de San Pedro Sula, no tenía vigente la autorización sanitaria requerida para prestar sus servicios.
Medisan Honduras opera bajo otra razón social. La empresa que manejaba el establecimiento está constituida legalmente como Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud, sociedad creada en mayo de 2025.
Apenas cuatro meses después de su constitución, en septiembre de 2025, Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud adquirió un porcentaje de las acciones de un negocio relacionado con Medisan en Colombia. Medisan Honduras mantenía vínculos con la empresa del mismo nombre en Colombia. La compañía colombiana también fue señalada en una denuncia por presunta estafa presentada por el equipo periodístico de Séptimo Día, de Caracol TV.
El aseguramiento de equipos, medicamentos y recetas forma parte de las diligencias desarrolladas por la ATIC ante los señalamientos relacionados con los supuestos diagnósticos y tratamientos ofrecidos a los pacientes.
Autoridades investigan las prácticas utilizadas por Medisan, luego de la suspensión de los servicios del establecimiento por parte de la Secretaría de Salud, mientras continúan las diligencias sobre su funcionamiento.