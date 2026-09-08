Medicamentos homeopáticos, recetas y máquinas de resonancia magnética: lo decomisado tras cierre de Medisan

Apenas cuatro meses después de su constitución, en septiembre de 2025, Empresa de Servicios de Belleza, Terapia y Salud adquirió un porcentaje de las acciones de un negocio relacionado con Medisan en Colombia. Medisan Honduras mantenía vínculos con la empresa del mismo nombre en Colombia. La compañía colombiana también fue señalada en una denuncia por presunta estafa presentada por el equipo periodístico de Séptimo Día, de Caracol TV.