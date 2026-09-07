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“No voy a dar más detalles... tengo enemigos”: Así salió Manuel Zelaya rumbo a México

El expresidente Manuel Zelaya Rosales viajó este lunes 7 de septiembre rumbo a México para continuar con estudios médicos, luego de haber sido sometido a una cirugía de emergencia

  • Actualizado: 07 de septiembre de 2026 a las 11:50
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Junto a su esposa, la expresidenta Xiomara Castro; su nieta, Irene Melara Zelaya; y sus hijos Héctor Zelaya y Hortensia Zelaya, mejor conocida como “La Pichu”, el expresidente Manuel Zelaya Rosales llegó al aeropuerto Toncontín, donde abordó un avión que lo trasladó junto a un médico a México.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
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El lente de EL HERALDO captó a la expresidenta Xiomara Castro, quien iba en la parte trasera del vehículo junto a “La Pichu” y su nieta Irene.

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Al volante iba el expresidente Manuel Zelaya, acompañado por su hijo Héctor Zelaya.

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Este lunes, Manuel Zelaya salió rumbo a México, donde el expresidente se someterá a un tratamiento especial, luego de haber enfrentado una emergencia médica que lo obligó a someterse a una cirugía en un hospital de Tegucigalpa.

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Ante la prensa, el expresidente aseguró que se encuentra estable: “No tengo en este momento ninguna emergencia”.

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Zelaya informó que comenzó a sentirse mal, con una presión en el tórax y falta de aire, desde el pasado miércoles.

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“Un proceso de altísima urgencia, emergencia de gravedad, casi sorpresiva. Creo que fue el miércoles durante el día. No había pasado absolutamente nada, sino que empecé a sentir una presión en el tórax, una presión que no pasaba tampoco a ser más que una presión, y además cierto como falta de aire, falta de oxígeno. Ese fue como el primer acontecimiento que se dio”, declaró Zelaya.

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Zelaya viaja a México para continuar con los estudios médicos, ya que los galenos que lo atendieron consideran necesario realizar análisis especializados.

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Por razones de seguridad, el expresidente no quiso ahondar en los detalles de su traslado: “No voy a dar... con todo respeto y con todo aprecio que tengo para ustedes, no voy a dar más detalles por el asunto de seguridad, tengo enemigos”, declaró.

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Rodeado de su familia y bajo un fuerte hermetismo, el expresidente Manuel Zelaya Rosales salió este lunes del país rumbo a México.

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