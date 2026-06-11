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Taxista sobrevive tras volcar en una cuneta en La Ceiba

Testigos relataron que el accidente generó momentos de angustia, ya que el automotor quedó parcialmente sumergido porque la cuenta estaba llena de agua

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 14:22
Taxista sobrevive tras volcar en una cuneta en La Ceiba

El taxi quedó sumergido del lado del conductor.

 Foto: Cortesía

La Ceiba, Honduras.-Un conductor de taxi estuvo a punto de perder la vida la mañana de este jueves 11 de junio luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la calle que conduce a la colonia Villa Neem, en la ciudad de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la unidad de transporte tipo taxi con registro 0484 perdió el control del vehículo por causas aún no determinadas, saliéndose de la calzada y cayendo a una cuneta donde terminó volcado.

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Testigos relataron que el accidente generó momentos de angustia, ya que el automotor quedó parcialmente sumergido, poniendo en riesgo la vida del conductor.

Tras el percance, equipos de emergencia acudieron al lugar para auxiliar al taxista, quien presentaba diversas lesiones.

Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Atlántida para recibir atención médica.

Las autoridades correspondientes investigan las circunstancias que provocaron el accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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