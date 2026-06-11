Taxista sobrevive tras volcar en una cuneta en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un conductor de taxi estuvo a punto de perder la vida la mañana de este jueves 11 de junio luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la calle que conduce a la colonia Villa Neem, en la ciudad de La Ceiba, en la zona atlántica de Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor de la unidad de transporte tipo taxi con registro 0484 perdió el control del vehículo por causas aún no determinadas, saliéndose de la calzada y cayendo a una cuneta donde terminó volcado.