Autoridades sustraen documentos de clínica estética por muerte de la chef Sandra Díaz del Valle

Este jueves 11 de junio, autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), miembros del Ministerio Público y de la Policía Nacional intervinieron una clínica estética ubicada en el bulevar Morazán para sustraer documentación que ayude a esclarecer la muerte de la chef y presentadora Sandra Díaz del Valle, de 46 años, registrada el reciente miércoles 10 de junio.
"Un equipo especializado fue a decomisar la documentación pertinente a la clínica con respecto al tratamiento que le dieron a la chef, por alguna anomalía", informó el portavoz de la Policía Nacional, Wilber Mayes Ríos.
Por su parte, la portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, indicó que los familiares de la reconocida chef interpusieron una denuncia bajo la sospecha de un mal procedimiento médico, sin embargo, instó a la prudencia debido a que recién inicia el proceso de investigación.
"Hay que ser muy responsables, apenas es el inicio de la investigación, no tenemos la causa aún y manera de muerte, y esto empieza a dar forma en relación a lo que la ley manda en cuanto a la investigación de los hechos", manifestó Cálix.
La portavoz confirmó que la sustracción del expediente clínico servirá para conocer a detalle cuál fue el abordaje y la intervención que realizó la clínica durante la crisis que sufrió Sandra Díaz del Valle.
"El expediente es un sustento muy importante que servirá incluso a nuestros compañeros de Medicina Forense para que ellos hagan las valoraciones técnico científicas y finalmente puedan establecer en su dictamen de autopsia médico legal sus conclusiones, sus hallazgos y entregarlos a la autoridad correspondiente", concluyó la portavoz del MP.
Ante las especulaciones sobre el lugar donde murió, el portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, desmintió que la chef hubiera muerto dentro de las instalaciones del centro hospitalario.
Osorio, detalló que, de acuerdo con los registros de la emergencia, la carismática presentadora ya no tenía signos vitales cuando llegó al Hospital Escuela.
El reporte oficial de las autoridades detalla una cronología basada en el testimonio de su pareja, el comunicador y exdiputado, Juan Fernando Lobo. Según las declaraciones de Lobo, fue él mismo quien trasladó a la chef hacia la clínica privada a eso de la 1:58 de la tarde.
El presentador señaló que el médico encargado procedió a aplicarle una inyección directa en la zona de la nuca a Sandra. También agregó que inmediatamente después de ese pinchazo la chef comunicó que sintió como electricidad en su cuerpo.
El reporte oficial refiere que los médicos de la clínica le indicaron a Juan Fernando Lobo que solamente estaba dormida y que luego comenzaron a suministrarle otros medicamentos en un intento por estabilizar su salud. Sin embargo, Sandra comenzó a complicarse.
Posteriormente, el médico y personal a cargo le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la chef que se encontraba colapsando. Sin embargo, tras varios minutos, los encargados notificaron a la pareja de Sandra que tenía que moverla a emergencias del Hospital Escuela, sin imaginar el fatal desenlace.
La muerte de la reconocida chef ocurrió justamente el día que celebraba su cumpleaños número 46. Su fallecimiento fue confirmado por TV Azteca, empresa televisiva para la cual laboraba activamente desde hace poco más de un mes.
El fallecimiento de Sandra ha devastado a su familia, amigos, colegas de la televisión y población en general, pues era una figura reconocida de las pantallas; contaba con una amplia trayectoria profesional. Sus restos mortales serán velados este jueves 11 de junio en la funeraria Espíritu Santo, a partir de las 11:00 AM. Mientras tanto, las investigaciones para determinar su muerte continúan.