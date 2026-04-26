Aumenta en 5 lempiras la tarifa del taxi colectivo a nivel nacional desde este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios del transporte de taxi colectivo de la capital hondureña y a nivel nacional enfrentarán, desde este lunes 27 de abril, un ajuste en el servicio, que golpeará el bolsillo de los pasajeros con un aumento temporal de 5 lempiras en la tarifa debido a las constantes alzas en los precios de los combustibles.
El incremento fue anunciado oficialmente el pasado 20 de abril por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de mesas técnicas de diálogo sostenidas con representantes del sector taxi. El acuerdo establece un reajuste temporal para compensar el aumento en los costos operativos.
De acuerdo con la autoridad del transporte, la decisión se tomó como una salida de consenso ante la presión del sector, que venía advirtiendo dificultades económicas por el encarecimiento del combustible y otros insumos necesarios para la operación diaria.
El ajuste impactará de forma directa a los usuarios del transporte colectivo en rutas urbanas, principalmente en Tegucigalpa y Comayagüela, donde el servicio de taxi colectivo es una de las principales alternativas de movilidad para miles de personas.
Luis Martínez, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish), confirmó que el aumento de 5 lempiras se aplicará en todos los puntos de taxi colectivo, sin distinción entre rutas cortas o largas. “En todos los puntos de taxis colectivos la tarifa sube 5 lempiras”, afirmó.
El dirigente del sector aseguró, además, que el ajuste es una medida de sobrevivencia para los operadores, quienes no han logrado sostener sus costos con la tarifa actual frente al comportamiento del precio de los combustibles en el mercado internacional.
Martínez también indicó que el incremento no sería permanente en caso de que los combustibles registren una baja significativa. “Si bajan los combustibles al precio que estaban cuando empezó este gobierno, ahí sí empezamos a hablar de una rebaja”, expresó.
Sin embargo, para los usuarios la medida representa un nuevo golpe al bolsillo en medio de un contexto económico marcado por el aumento del costo de la canasta básica y la presión inflacionaria que afecta a los hogares hondureños.
En paradas y puntos de taxi colectivo, algunos usuarios reaccionan con preocupación ante el anuncio, señalando que el ajuste se suma a otros incrementos recientes en servicios esenciales, lo que reduce aún más su capacidad de gasto diario.
Aumento en los combustibles
En cuanto a los precios de los combustibles este lunes en Tegucigalpa, la gasolina superior sube a L 138.75, con un incremento de L 0.42, mientras que la regular se sitúa en L 127.37, tras un aumento de L 1.76.
El diésel, uno de los combustibles más utilizados en el transporte de carga y público, también experimenta un ajuste al alza de L 1.29, alcanzando un nuevo precio de L 141.38.
En cambio, el queroseno registra una rebaja de L 2.11 en la capital, ubicándose en L 142.22, mientras que el GLP vehicular baja L 0.13, quedando en L 49.66. Sin embargo, el precio del gas licuado de uso doméstico mantiene su valor en L 238.13, bajo la figura de apoyo económico temporal.
En San Pedro Sula, la tendencia es similar, aunque con precios ligeramente más bajos. La gasolina superior se fija en L 133.47, con un incremento de L 0.15; la regular en L 122.40, con un aumento de L 1.46; y el diésel en L 136.35, con un incremento de L 0.98.
No obstante, el queroseno baja a L 136.86, mientras que el gas licuado de uso doméstico se ubica en L 216.99 y el vehicular en L 46.13.
El gobierno justifica estos ajustes como resultado de la variación en los precios internacionales del petróleo y la carga impositiva vigente.