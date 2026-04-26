Aumenta en 5 lempiras la tarifa del taxi colectivo a nivel nacional desde este lunes

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios del transporte de taxi colectivo de la capital hondureña y a nivel nacional enfrentarán, desde este lunes 27 de abril, un ajuste en el servicio, que golpeará el bolsillo de los pasajeros con un aumento temporal de 5 lempiras en la tarifa debido a las constantes alzas en los precios de los combustibles.

El incremento fue anunciado oficialmente el pasado 20 de abril por el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), luego de mesas técnicas de diálogo sostenidas con representantes del sector taxi. El acuerdo establece un reajuste temporal para compensar el aumento en los costos operativos.

De acuerdo con la autoridad del transporte, la decisión se tomó como una salida de consenso ante la presión del sector, que venía advirtiendo dificultades económicas por el encarecimiento del combustible y otros insumos necesarios para la operación diaria.

El ajuste impactará de forma directa a los usuarios del transporte colectivo en rutas urbanas, principalmente en Tegucigalpa y Comayagüela, donde el servicio de taxi colectivo es una de las principales alternativas de movilidad para miles de personas.

Luis Martínez, presidente de la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish), confirmó que el aumento de 5 lempiras se aplicará en todos los puntos de taxi colectivo, sin distinción entre rutas cortas o largas. “En todos los puntos de taxis colectivos la tarifa sube 5 lempiras”, afirmó.

El dirigente del sector aseguró, además, que el ajuste es una medida de sobrevivencia para los operadores, quienes no han logrado sostener sus costos con la tarifa actual frente al comportamiento del precio de los combustibles en el mercado internacional.