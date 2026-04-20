Denuncian alza de L5 al pasaje de taxi colectivo sin autorización del IHTT

Tegucigalopa, Hoduras.- Usuarios del transporte público denunciaron cobros de hasta cinco lempiras adicionales en el servicio de taxi colectivo en Tegucigalpa y otras zonas del país, pese a que las autoridades confirmaron que no existe autorización oficial para un aumento en la tarifa.
La situación ha generado confusión entre los pasajeros, quienes reportan que algunos conductores comenzaron a cobrar hasta 25 lempiras por viaje, superando los 20 lempiras al pasaje habitual.
“No está autorizado de manera oficial por parte del IHTT el incremento a la tarifa del sector taxi. Seguimos trabajando en mesas técnicas y esperamos tener claridad esta semana para determinar si procede algún ajuste temporal”, aseguró Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).
Las quejas se concentran principalmente en recorridos del anillo periférico, la colonia La Esperanza y otros sectores de la capital, donde usuarios afirman haber pagado cinco lempiras más de lo establecido.
Desde el sector transporte, la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish) confirmó que tampoco existe un ajuste aprobado, aunque reconoció que el tema continúa en discusión con las autoridades regulatorias.
“No hay autorización; nos reuniremos el miércoles con el IHTT para definir el aumento o un bono compensatorio que pueda ayudar al sector ante los costos operativos actuales”, expresó Luis Martínez, presidente de Ataxish.
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El dirigente explicó que aún no se ha determinado el monto del posible bono compensatorio, ya que las negociaciones continúan en una mesa técnica con el ente regulador.
“Aún no hemos consensuado de cuánto podría ser ese bono compensatorio, ya que seguimos analizando distintas variables económicas que afectan directamente la operatividad del rubro del taxi”, añadió Martínez.
Mientras tanto, el IHTT reiteró que cualquier modificación en la tarifa debe ser previamente aprobada y socializada para evitar abusos contra los usuarios.
“No podemos permitir que se apliquen incrementos sin respaldo técnico ni autorización institucional; estamos revisando toda la información para tomar decisiones responsables en beneficio de la población”, enfatizó Maldonado.
Usuarios consultados manifestaron su inconformidad, señalando que el aumento afecta directamente su economía diaria, especialmente en rutas donde dependen del servicio colectivo.
Por su parte, conductores de algunos puntos de taxi, como los que cubren la ruta entre Plaza Miraflores y la Kennedy, aseguraron que mantienen la tarifa sin cambios.
De igual manera, ruleteros del sector Arturo Quezada y Metromall indicaron que continúan cobrando el pasaje habitual, descartando incrementos en sus recorridos.
Se espera que en los próximos días las autoridades del transporte y representantes del sector taxi definan si se aplicará un ajuste o algún mecanismo de compensación temporal.
El sector transporte argumenta que el impacto del aumento de los combustibles es la principal causa del aumento del pasaje y el trazado de productos.
En 14 semanas las gasolinas reflejan un aumento de casi 40 lempiras por galón, siendo el conflicto bélico en Medio Oriente el principal motivo de estos aumentos. El diésel ha subido más de 50 lempiras; esto, según lo informó Juan Carlos Rodríguez, expresidente de la Coalición Patriótica.