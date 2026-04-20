Denuncian alza de L5 al pasaje de taxi colectivo sin autorización del IHTT

Tegucigalopa, Hoduras.- Usuarios del transporte público denunciaron cobros de hasta cinco lempiras adicionales en el servicio de taxi colectivo en Tegucigalpa y otras zonas del país, pese a que las autoridades confirmaron que no existe autorización oficial para un aumento en la tarifa.

La situación ha generado confusión entre los pasajeros, quienes reportan que algunos conductores comenzaron a cobrar hasta 25 lempiras por viaje, superando los 20 lempiras al pasaje habitual.

“No está autorizado de manera oficial por parte del IHTT el incremento a la tarifa del sector taxi. Seguimos trabajando en mesas técnicas y esperamos tener claridad esta semana para determinar si procede algún ajuste temporal”, aseguró Emilio Maldonado, comisionado presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT).

Las quejas se concentran principalmente en recorridos del anillo periférico, la colonia La Esperanza y otros sectores de la capital, donde usuarios afirman haber pagado cinco lempiras más de lo establecido.

Desde el sector transporte, la Asociación de Taxis de Honduras (Ataxish) confirmó que tampoco existe un ajuste aprobado, aunque reconoció que el tema continúa en discusión con las autoridades regulatorias.

“No hay autorización; nos reuniremos el miércoles con el IHTT para definir el aumento o un bono compensatorio que pueda ayudar al sector ante los costos operativos actuales”, expresó Luis Martínez, presidente de Ataxish.