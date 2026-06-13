“Nos vamos a seguir viendo”: así se despidió Sandra Díaz de “Hoy es tu Día”; un mes después fue su entierro

El sábado, mientras sus restos eran sepultados y concluía una de las despedidas más emotivas que ha vivido la televisión hondureña en los últimos años, sus palabras volvieron a cobrar vida. “Nos vamos a seguir viendo”, dijo aquella tarde frente a las cámaras. Para muchos de sus seguidores, ese mensaje permanece como una despedida llena de gratitud, afecto y esperanza.