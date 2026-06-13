“Nos vamos a seguir viendo”: así se despidió Sandra Díaz de “Hoy es tu Día”; un mes después fue su entierro

Las palabras que Sandra Díaz pronunció durante su última participación en televisión hoy resuenan con más fuerza que nunca. “Nos vamos a seguir viendo”, expresó la chef y presentadora hondureña al despedirse de sus compañeros y televidentes, sin imaginar que aquel momento se convertiría en uno de los recuerdos más conmovedores de su trayectoria.
El sábado 13 de junio, mientras familiares, amigos y seguidores le daban el último adiós durante su sepelio en Tegucigalpa, muchos recordaron aquellas intervenciones cargadas de emociones que quedaron grabadas en la memoria de quienes compartieron con ella frente y detrás de cámaras.
Semanas antes de su fallecimiento, Sandra participó por última vez en el programa “Hoy es tu Día”, espacio en el que se convirtió en una figura querida por la audiencia gracias a su cercanía, espontaneidad y pasión por la cocina.
Durante esa despedida, la chef reconoció el papel que tuvo el canal en su crecimiento profesional y personal. Con evidente emoción, recordó que fue allí donde comenzó una importante etapa de su vida y donde construyó relaciones que consideraba familiares.
“Las despedidas siempre son tristes”, manifestó durante aquella transmisión, una frase que hoy adquiere una dimensión distinta para quienes la vieron partir de la pantalla sin imaginar que también sería una despedida de la vida pública.
En el mismo mensaje, Sandra aseguró que el vínculo con sus compañeros permanecería intacto pese a su salida del programa. “Canal 11 para mí ha sido mi familia y va a seguir siendo mi familia”, expresó ante las cámaras.
Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando recordó las experiencias que marcaron su paso por el medio de comunicación, destacando los aprendizajes, las amistades y las oportunidades que encontró durante los años que formó parte del equipo.
También habló de las personas que transformaron su vida, mencionando que en esa etapa conoció a quienes se convirtieron en pilares fundamentales de su historia personal, incluido quien definió como “el amor de su vida”.
Tras confirmarse su fallecimiento el pasado 10 de junio, esas imágenes comenzaron a circular nuevamente en redes sociales, donde miles de hondureños compartieron mensajes de tristeza, admiración y agradecimiento por el legado que dejó.
Sus compañeros de “Hoy es tu Día” también le rindieron homenaje mediante un video recopilatorio con fotografías, fragmentos de programas y mensajes que reflejan el cariño que sembró dentro del canal.
La muerte de Sandra Díaz provocó profundo dolor en Honduras, especialmente porque ocurrió el mismo día en que cumplía 46 años. Desde entonces, las muestras de solidaridad hacia su familia no han cesado.
El sábado, mientras sus restos eran sepultados y concluía una de las despedidas más emotivas que ha vivido la televisión hondureña en los últimos años, sus palabras volvieron a cobrar vida. “Nos vamos a seguir viendo”, dijo aquella tarde frente a las cámaras. Para muchos de sus seguidores, ese mensaje permanece como una despedida llena de gratitud, afecto y esperanza.