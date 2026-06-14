Mega jornada: intervienen puntos críticos de desechos en la colonia Kennedy

Tegucigalpa, Honduras.- La colonia Kennedy fue escenario este fin de semana de una amplia jornada de limpieza enfocada en la recuperación de espacios públicos y la eliminación de acumulaciones de basura en distintos puntos del sector. Desde tempranas horas del sábado, cuadrillas de aseo y personal de barrido realizaron labores de limpieza en avenidas principales y áreas consideradas críticas por la constante acumulación de desechos. La intervención se concentró en uno de los sectores más poblados de la capital, donde vecinos han denunciado en reiteradas ocasiones problemas relacionados con la basura y la contaminación de espacios públicos.

Durante la jornada también participaron estudiantes del Instituto Blanca Adrián Ponce, así como miembros de la Policía Nacional, quienes se sumaron a las actividades de limpieza. Rubén Espinoza, director general de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explicó que los trabajos abarcaron diferentes zonas de la colonia. "Estamos desarrollando una jornada de limpieza en todas las avenidas de aquí de la colonia Kennedy, junto a la Gerencia de Aseo y microempresas de barrido", expresó. Agregó que "hoy decirle a toda la población de la Kennedy que estamos entregando todo el barrio limpio, pero por favor ayúdennos a mantener limpio, depositen la basura en sus lugares, no derramen basura en la carretera". El funcionario también adelantó que las próximas intervenciones se trasladarán a otras zonas con problemas similares de acumulación de residuos. "Es importante también decirle a toda la gente de los mercados que vamos a intervenir el mercado Jacaleapa y así también decirle a toda la gente que se encuentra alrededor de las terminales de buses que depositen la basura en sus lugares", agregó.