Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado

La Selección de Curazao perdió hoy 7-1 vs Alemania en su debut en el Mundial 2026 y entró en el listado de las 15 mayores goleadas en la historia de las Copas del Mundo. En este listado hay, en total, seis representativos de Concacaf.
1. La mayor goleada en la historia de los Mundiales se dio en España 1982 cuando El Salvador perdió estrepitosamente por marcador de 10-1 ante Hungría.
2. La segunda mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo se registró en Suiza 1954 cuando Hungría venció 9-0 a Corea del Sur.
3. En el tercer puesto y con el mismo marcador, 9-0, es para Yugoslavia que goleó a Zaire (hoy República Democrática del Congo) en el Mundial de Alemania 1974.
4. El cuarto puesto es para Suecia que derrotó 8-0 a Cuba en la Copa del Mundo de Francia 1938.
5. Seguidamente tenemos a Uruguay que goleó 8-0 a Bolivia en el Mundial de 1950 que se desarrolló en Brasil.
6. En el Mundial de Corea y Japón se dio otro 8-0, ahora por parte de Alemania que se deshizo de Arabia Saudita.
7. Ahora pasamos con varias goleadas 7-0, una de ellas en el Mundial de 1954 cuando Turquía derrotó por este marcador a Corea del Sur.
8- Siempre en Suiza 1954 se registró un 7-0 por parte de Uruguay a Escocia.
9. También por 7-0 derrotó Portugal a Corea del Norte en el Mundial de 2010 realizado en Sudáfrica.
10. Una goleada 7-0 bastante reciente fue en Qatar 2022 cuando España le endosó este marcador a Costa Rica.
11. Siempre con las goleadas 7-0 tenemos la que Polonia le propinó a Haití en el Mundial de 1974 que se celebró en Alemania.
12. En el Mundial de 1934 celebrado en Italia se dio una goleada de 7-1 que Italia le dio a Estados Unidos.
13. En el Mundial de Brasil 1950 la selección brasileña también goleó 7-1 a su similar de Suecia.
14. Un partido que sigue siendo recordado por muchos es la semifinal de Brasil 2014 donde Alemania sorprendió al mundo y goleó 7-1 a Brasil.
15. Finalmente, este 14 de junio, Curazao debutó en Copas del Mundo y fue goleada 7-1 por Alemania. Estas son las 15 mayores goleadas en la historia de los Mundiales.