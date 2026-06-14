  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado

Curazao entró en los registros negativos de goleadas en Mundiales. Por parte de Centroamérica hay dos selecciones

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 14:16
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
1 de 16

La Selección de Curazao perdió hoy 7-1 vs Alemania en su debut en el Mundial 2026 y entró en el listado de las 15 mayores goleadas en la historia de las Copas del Mundo. En este listado hay, en total, seis representativos de Concacaf.

Foto: El Heraldo
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
2 de 16

1. La mayor goleada en la historia de los Mundiales se dio en España 1982 cuando El Salvador perdió estrepitosamente por marcador de 10-1 ante Hungría.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
3 de 16

2. La segunda mayor goleada en la historia de las Copas del Mundo se registró en Suiza 1954 cuando Hungría venció 9-0 a Corea del Sur.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
4 de 16

3. En el tercer puesto y con el mismo marcador, 9-0, es para Yugoslavia que goleó a Zaire (hoy República Democrática del Congo) en el Mundial de Alemania 1974.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
5 de 16

4. El cuarto puesto es para Suecia que derrotó 8-0 a Cuba en la Copa del Mundo de Francia 1938.

 Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
6 de 16

5. Seguidamente tenemos a Uruguay que goleó 8-0 a Bolivia en el Mundial de 1950 que se desarrolló en Brasil.

 Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
7 de 16

6. En el Mundial de Corea y Japón se dio otro 8-0, ahora por parte de Alemania que se deshizo de Arabia Saudita.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
8 de 16

7. Ahora pasamos con varias goleadas 7-0, una de ellas en el Mundial de 1954 cuando Turquía derrotó por este marcador a Corea del Sur.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
9 de 16

8- Siempre en Suiza 1954 se registró un 7-0 por parte de Uruguay a Escocia.

 Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
10 de 16

9. También por 7-0 derrotó Portugal a Corea del Norte en el Mundial de 2010 realizado en Sudáfrica.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
11 de 16

10. Una goleada 7-0 bastante reciente fue en Qatar 2022 cuando España le endosó este marcador a Costa Rica.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
12 de 16

11. Siempre con las goleadas 7-0 tenemos la que Polonia le propinó a Haití en el Mundial de 1974 que se celebró en Alemania.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
13 de 16

12. En el Mundial de 1934 celebrado en Italia se dio una goleada de 7-1 que Italia le dio a Estados Unidos.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
14 de 16

13. En el Mundial de Brasil 1950 la selección brasileña también goleó 7-1 a su similar de Suecia.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
15 de 16

14. Un partido que sigue siendo recordado por muchos es la semifinal de Brasil 2014 donde Alemania sorprendió al mundo y goleó 7-1 a Brasil.

Foto: Cortesía redes
Las 15 mayores goleadas en los Mundiales: Curazao y otras cinco de Concacaf en el listado
16 de 16

15. Finalmente, este 14 de junio, Curazao debutó en Copas del Mundo y fue goleada 7-1 por Alemania. Estas son las 15 mayores goleadas en la historia de los Mundiales.

Foto: EFE
Cargar más fotos