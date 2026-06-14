Anahí Velásquez, la universitaria de Lepaterique que va por Miss Universo Tegucigalpa

Carmen Anahí Velásquez Mayorga, de 19 años, es una de las candidatas que buscan la corona del Miss Universo Tegucigalpa. Esta participante llegó desde El Escarbadero, una comunidad de Lepaterique, Francisco Morazán, donde aprendió antes que nada a trabajar duro y también a no avergonzarse de sus orígenes.
Anahí, aspira actualmente a representar a Tegucigalpa en el Miss Honduras. En 2015, participó en reinados locales de su comunidad, llegando a convertirse en reina de un evento de carreras de cinta junto a su padre.
Aunque actualmente, la joven reside en Tegucigalpa, lleva consigo el legado de sus padres, Tomás Velásquez y Jessica Mayorga, ambos oriundos de Lepaterique.
Velásquez Mayorga, combina su preparación para el gran certamen de belleza con sus estudios de Administración Aduanera en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
El proceso no ha sido sencillo. La presión y exigencias en torno al certamen pusieron a prueba la determinación de Anahí. "Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que pensaba", manifestó en entrevista con EL HERALDO.
La joven que es elogiada por su belleza, asegura tener puestos los pies sobre la tierra, dejando entrever que lo que busca dejar una huella positiva. "Una corona es bonita y es un honor, pero se queda en una vitrina, afirmó "Carmen Anahí.
Su opinión acerca de que en un mundo donde las redes sociales dictan estándares imposibles es que: "Nuestro valor no depende de un 'me gusta' o de un filtro, sino de quiénes estamos detrás de una pantalla".
¿Será que Carmen Anahí Velásquez Mayorga, logrará convertirse en la representante de Tegucigalpa? La joven continúa preparándose para la gala final en la que se elegirá a la ganadora.
El certamen para elegir a la nueva Miss Universo Tegucigalpa 2026 está programado para el próximo 21 de junio.
Se prevé que el concurso tendrá lugar en las instalaciones del Country Club en la capital.
La ganadora se convertirá automáticamente en la representante del Distrito Central, y se unirá a las demás ganadoras de los diferentes departamentos del país.
Posteriormente, todas competirán en la final de Miss Universo Honduras 2026 con la finalidad de ganar el derecho de representar al país a nivel internacional.