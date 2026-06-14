Ludwig Izaguirre, el hondureño que abrió su camino hacia Berklee

Tegucigalpa, Honduras. - El talento, la disciplina y la perseverancia llevaron al músico hondureño Ludwig Izaguirre a convertirse en uno de los pocos compatriotas en graduarse de la prestigiosa Berklee College of Music, una de las instituciones musicales más reconocidas del mundo. Originario de Tegucigalpa y proveniente de una familia de músicos, Ludwig Izaguirre encontró desde muy temprana edad una conexión natural con la música. Hijo de un guitarrista y una cantante, el joven artista creció rodeado de melodías, instrumentos y formación musical, elementos que marcaron el rumbo de su vida profesional. Aunque inició su formación con la guitarra clásica en la Escuela Nacional de Música, fue el bajo eléctrico el instrumento que despertó en él una pasión definitiva. Comenzó a explorar el instrumento, desarrollando habilidades que posteriormente perfeccionó junto a músicos y docentes nacionales antes de dar el salto al extranjero. Durante una conversación con EL HERALDO, Ludwig recordó que el sueño de estudiar en Berklee, en Boston, Estados Unidos, estuvo presente desde su infancia, aunque en su momento parecía una meta casi imposible debido a las limitaciones económicas y a la falta de conocimiento en el proceso para ingresar a la universidad extranjera.

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Sin embargo, el músico, con mucho esfuerzo, logró abrirse camino gracias a su preparación y talento, obteniendo una beca tras su audición de ingreso. A ello se sumó posteriormente el respaldo de la Fundación Cultural Latin Grammy, que lo seleccionó entre 44 estudiantes internacionales, elegidos en el año 2024, para recibir apoyo académico, convirtiéndose en uno de los primeros hondureños en recibir ese reconocimiento.

Incluso, llegar a Berklee fue un sueño que el catracho manifestó desde muy joven y su poder de manifestación fue tal, que junto a su esfuerzo y disciplina conspiraron para lograrlo: "Mi mamá tiene un escrito que yo hice y que no lo recuerdo, pero dice 'Yo quiero ser músico, quiero estudiar en Berklee, quiero estudiar en el extranjero', pero yo no recuerdo eso", contó entre risas. La experiencia en Berklee representó para el artista una etapa de exigencia académica y crecimiento profesional. Durante su formación tuvo la oportunidad de recibir clases de reconocidos músicos internacionales como John Patitucci y Victor Wooten, además de colaborar con artistas y productores de diferentes partes del mundo. Entre sus proyectos recientes destacan colaboraciones con músicos latinoamericanos y asiáticos, así como participaciones en producciones audiovisuales y grabaciones musicales desarrolladas durante su estancia en Estados Unidos.

Además del reconocimiento académico, Ludwig Izaguirre recibió una mención especial a Honduras durante la ceremonia de graduación de Berklee, donde fue reconocido como el único hondureño de la promoción 2026 entre más de 1,500 estudiantes.

"Yo me siento muy alegre, en la ceremonia de la graduación se le hizo una mención honorífica a Honduras porque el director interino dijo que de toda esa promoción yo era el único hondureño que estaba participando, entonces, de 1500 estudiantes solo uno era hondureño y también mencionaron otros tres o cuatro países cuyos estudiantes eran los únicos de ese país... Me sentí muy honrado de poder poner a Honduras, ese pequeño país, en la lupa", dijo con orgullo. El músico considera que su logro no es individual, sino el resultado del apoyo de su familia, amigos, maestros e instituciones que apostaron por su talento desde sus primeros años de formación.

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