André Mejía, el niño de 10 años que representará a Honduras en campamento de la NASA

Con tan solo 10 años de edad, André Enoc Mejía Romero abordó un vuelo junto a su madre con destino al Centro Espacial Kennedy de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), en Cabo Cañaveral, Florida, durante este sábado 30 de mayo. ¿Cómo representará al país? A continuación los detalles.
El pequeño André se convertirá en el primer hondureño en participar en un campamento educativo internacional organizado por la NASA.
El programa, que se estará realizando desde el 1 al 7 de junio, reúne a niños y jóvenes apasionados por la ciencia, la tecnología y la exploración del espacio.
De acuerdo con la información emitida por Casa Presidencial, André recibirá formación en robótica, astronomía y tecnología aeroespacial, además de vivir experiencias de simulación de microgravedad diseñadas por instructores y especialistas de la NASA.
Tras concluir el campamento, el representante hondureño recibirá un certificado como astronauta a aspirante junior.
A pesar de su corta edad, André ya tiene trayectoria en la ciencia. Ha participado en cinco ediciones del NASA Space Apps Challenge, una competencia global de innovación tecnológica, y obtuvo el reconocimiento People's Choice Award en 2023 y 2024.
Mejía también ha destacado en el ámbito académico, especialmente en las olimpiadas nacionales de Matemáticas, Astronomía y Astronáutica.
Aunque quizá uno de los logros más significativos para André, ha sido haber fundado Exoplanets Lab, una iniciativa educativa con la que comparte conocimientos sobre astronomía y exploración espacial con otros niños y jóvenes de Honduras y Latinoamérica.
André también se ha convertido en el expositor más joven de las Noches Astronómicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), un espacio universitario en el que fue escuchado con atención por la audiencia.
En 2025 recibió el International Star Kids Awards, convirtiéndose en el primer hondureño en integrar la comunidad mundial de niños prodigio. Y este año, el Young Global Icon Award 2026 reconoció su liderazgo en ciencia espacial y educación STEM a nivel internacional.
Su madre, Lissa Mejía, agradeció públicamente el respaldo del Gobierno del presidente Nasry Asfura para hacer posible esta participación. Recordó también que meses atrás el mandatario recibió personalmente a André en Casa Presidencial, donde el niño compartió sus proyectos y sus sueños.
Del encuentro con el mandatario, André expresó una frase que su madre no ha podido olvidar: "Mamá, el presidente cree en mí". El viaje del pequeño André Mejía ha causado muchas expectativas positivas por parte de la población que se siente bien representada por este pequeño prodigio.