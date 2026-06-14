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Alemania vs Curazao EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY del Mundial 2026 ONLINE

La Mannschaft debuta en el Mundial United 2026 ante la debutante Curazao que sorprendió en la eliminatoria camino a esta Copa del Mundo

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 10:24
Alemania vs Curazao EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido HOY del Mundial 2026 ONLINE

Curazao pese a ser una selección debutante, le ha intentado responder a Alemania.

 Foto: EFE

Houston, Estados Unidos.- La selección de Alemania se enfrenta ante la debutante y país más pequeño en estar en una Copa del Mundo, Curazao, en el Mundial United 2026.

Curazao pese al golazo de Alemania que aprovechó un mínimo espacio, no dejaron de intentar generar y fue hasta el minuto 21 que lograron llegar con peligro al área rival y tras un zurdazo de Livano Comenencia igualaron el partido. El país de 185.440 habitantes haciendo historia en su primer mundial.

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Hora y canal dónder ver partido del Mundial

Hora: 11:00 AM
Canal: Telemundo, Tigo Sports

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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