Ajuste al taxi colectivo: pasaje sube L5 a partir del lunes 27 de abril

De acuerdo con el aviso, esta medida surge como respuesta al alza de los combustibles en el país, un factor que ha venido a golpear la economía de los hondureños.

Tegucigalpa, Honduras.- El bolsillo de los hondureños se prepara para un nuevo trancazo a sus bolsillos. A partir del próximo lunes 27 de abril, los usuarios de taxi colectivo deberán pagar un incremento de 5 lempiras, según confirmó el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre ( IHTT ) a través de un comunicado oficial.

La determinación del aumento no fue un acuerdo unilateral, según indica el comunicado oficial del IHTT, ya que se logró tras jornadas de diálogo y mesas técnicas, donde participaron representantes del sector taxi y autoridades gubernamentales, buscando un punto de equilibrio que permita la continuidad del servicio.

Desde el IHTT se aclaró que este ajuste de 5 lempiras tiene un carácter estrictamente provisional.

La tarifa estará bajo constante vigilancia y su permanencia dependerá directamente de la estabilización de los precios de los hidrocarburos en el mercado internacional durante las próximas semanas.

Según las autoridades de transporte, el objetivo principal de este incremento es amortiguar el impacto generado por los crecientes costos de operación. No obstante, enfatizaron que esta decisión también busca proteger los derechos de los usuarios al garantizar que las unidades sigan circulando de manera constante.

El comunicado concluye señalando que para evitar abusos o cobros excesivos más allá de lo autorizado, la Inspectoría General del IHTT activará un mecanismo de fiscalización y regulación institucional.