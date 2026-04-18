¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista de los combustibles se mantendrá por 14 semanas en el territorio hondureño, generando una espiral inflacionaria.
La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) oficializó los incrementos a los refinados del petróleo vigentes a partir de este lunes 20 de abril.
A diferencia de las otras semanas, los incrementos serán menores, sin embargo, generan un impacto en las finanzas de los consumidores.
En ese sentido, el diésel se encarecerá 4.46 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela, por lo que pasa a costar 140.09 lempiras por galón.
De 3.06 lempiras será la variación que tendrá la gasolina regular y tendrá un precio en bomba de 125.61 lempiras.
El queroseno o gas doméstico se cotizará a 144.33 lempiras al subir 1.67 lempiras en el segundo septenario de abril.
Mientras que la gasolina superior de 95 octanos experimentará una elevación de 1.29 lempiras y el galón se comprará a 138.33 lempiras.
En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tendrá un alza de 16 centavos para venderse a 49.79 lempiras hasta el próximo 26 de abril.