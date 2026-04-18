¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista de los combustibles se mantendrá por 14 semanas en el territorio hondureño, generando una espiral inflacionaria.

La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) oficializó los incrementos a los refinados del petróleo vigentes a partir de este lunes 20 de abril.

A diferencia de las otras semanas, los incrementos serán menores, sin embargo, generan un impacto en las finanzas de los consumidores.