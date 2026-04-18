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¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

La Secretaría de Energía oficializó nuevos aumentos a los derivados del petróleo, donde el diésel y la gasolina regular lideran los incrementos

  • Actualizado: 18 de abril de 2026 a las 11:23
¿Cuáles serán los precios de los combustibles a partir de este lunes?

Los refinados del petróleo experimentarán la décimo cuarta alza consecutiva, pero será menor en comparación a otras semanas.

 El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La tendencia alcista de los combustibles se mantendrá por 14 semanas en el territorio hondureño, generando una espiral inflacionaria.

La Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen) oficializó los incrementos a los refinados del petróleo vigentes a partir de este lunes 20 de abril.

A diferencia de las otras semanas, los incrementos serán menores, sin embargo, generan un impacto en las finanzas de los consumidores.

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En ese sentido, el diésel se encarecerá 4.46 lempiras en las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela, por lo que pasa a costar 140.09 lempiras por galón.

De 3.06 lempiras será la variación que tendrá la gasolina regular y tendrá un precio en bomba de 125.61 lempiras.

El queroseno o gas doméstico se cotizará a 144.33 lempiras al subir 1.67 lempiras en el segundo septenario de abril.

Mientras que la gasolina superior de 95 octanos experimentará una elevación de 1.29 lempiras y el galón se comprará a 138.33 lempiras.

En el caso del Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tendrá un alza de 16 centavos para venderse a 49.79 lempiras hasta el próximo 26 de abril.

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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