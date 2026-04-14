¿Cuánto suman las recaudaciones por el impuesto a los combustibles?

Tegucigalpa, Honduras.- En 104 días de 2026 se reportan ingresos de casi 5,000 millones de lempiras por concepto del impuesto a los combustibles.

EL HERALDO constató de conformidad con datos de la Secretaría de Finanzas (Sefin) que la recaudación del tributo denominado Atención a Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial (ACPV) sumó 4,803.96 millones de lempiras hasta este martes.

Para este año, el fisco pretende recibir 14,184 millones de lempiras por el referido gravamen vigente, mayor en L1,151.3 millones que 2025.

El impuesto ACPV es pagado por las personas naturales o jurídicas que se dediquen tanto a la producción, transformación, refinacióncomo importación de combustibles en el territorio hondureño.

A la Tesorería General de la República (TGR) se enteran las cantidades percibidas por los responsables de pagar el tributo estipulado en la Ley de Estímulo a la Producción, a la Competitividad y Apoyo al Desarrollo Humano.

En los dos últimos gobiernos, es decir de 2018 hasta 2025 se acumularon ingresos por 101,612 millones de lempiras, informó EL HERALDO.