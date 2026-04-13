Buscarán medidas para beneficiar al pueblo ante alto costo de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.-Miembros de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso Nacional, se reunirán este martes con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, para buscar acciones encaminadas a beneficiar al pueblo hondureño ante el alto costo de los combustibles.
El diputado Erik José Alvarado Alvarado, quien preside la Comisión de Minería e Hidrocarburos en el Poder Legislativo, detalló que se han sostenido reuniones con el viceministro de la Secretaría de Energía, Henry Acosta, con el equipo técnico para ver qué podemos hacer desde el Congreso Nacional, por instrucciones del presidente Tomás Zambrano.
Además, sostuvieron un encuentro con miembros de hidrocarburos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde está representada toda la cadena de combustibles, donde se analizaron algunas medidas para poderlas utilizar.
“Este martes vamos a Casa Presidencial a reunirnos con el ministro de la Presidencia y con el equipo técnico, para ver cuáles de estas medidas que tiene el sector privado podemos implementar en beneficio del pueblo hondureño, para que tengan un precio reducido”, aseguró Erik José Alvarado Alvarado.
“Honduras tiene un precio de los más bajos en Centroamérica después de Panamá y El Salvador, que están dolarizados. Honduras, con el factor de cambio, es el país con el precio más bajo a nivel centroamericano”, recordó el parlamentario.
Destacó que el gobierno ha estado apoyando con el 50 por ciento de los aumentos semanales con subsidios, “pero tenemos que buscar una alternativa; esto ya no lo tenemos que ver a corto plazo, tenemos que verlo a largo plazo, para prevenir conflictos futuros, para que podamos suplir las necesidades del pueblo hondureño y no recibir estos grandes aumentos que tenemos actualmente”.
Al presidente de la comisión de hidrocarburos se le consultó cuándo se van a implementar las medidas, a lo que expresó: “Todo va a depender de la reunión de este martes con el ministro de la Presidencia, porque tenemos que abordar este tema con la importancia y con la seriedad debida, porque es un tema bien sensible”.
“Pero cuando hay voluntad, como la que tiene el presidente Nasry Asfura y todo su equipo de trabajo, podemos buscar alternativas para poder apoyar aunque sea con algo en el precio del combustible al pueblo hondureño”, acotó.
Además, le preguntó si se puede ejecutar un congelamiento de precios a los productos de la canasta básica, a lo que detalló: “todo se maneja a través de combustibles y tenemos que buscar que el pueblo y el consumidor no sean afectados con esto”.
“Si podemos apoyar con el gobierno central el precio del combustible, entonces podemos brindar un mejor apoyo en los precios de la canasta básica, que es donde más repercute el precio de los combustibles, y que también la Secretaría de Desarrollo Económico esté pendiente de que cuando los precios de los combustibles vuelvan a bajar, la canasta básica y los insumos para producir, vuelvan a bajar también”, declaró Alvarado.