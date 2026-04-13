Buscarán medidas para beneficiar al pueblo ante alto costo de los combustibles

Tegucigalpa, Honduras.-Miembros de la Comisión de Minería e Hidrocarburos del Congreso Nacional, se reunirán este martes con el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, para buscar acciones encaminadas a beneficiar al pueblo hondureño ante el alto costo de los combustibles. El diputado Erik José Alvarado Alvarado, quien preside la Comisión de Minería e Hidrocarburos en el Poder Legislativo, detalló que se han sostenido reuniones con el viceministro de la Secretaría de Energía, Henry Acosta, con el equipo técnico para ver qué podemos hacer desde el Congreso Nacional, por instrucciones del presidente Tomás Zambrano.

Además, sostuvieron un encuentro con miembros de hidrocarburos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), donde está representada toda la cadena de combustibles, donde se analizaron algunas medidas para poderlas utilizar. “Este martes vamos a Casa Presidencial a reunirnos con el ministro de la Presidencia y con el equipo técnico, para ver cuáles de estas medidas que tiene el sector privado podemos implementar en beneficio del pueblo hondureño, para que tengan un precio reducido”, aseguró Erik José Alvarado Alvarado. “Honduras tiene un precio de los más bajos en Centroamérica después de Panamá y El Salvador, que están dolarizados. Honduras, con el factor de cambio, es el país con el precio más bajo a nivel centroamericano”, recordó el parlamentario.