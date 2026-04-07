Congreso analizará impuestos a combustibles ante impacto en economía

Tegucigalpa, Honduras.-El Congreso Nacional iniciará un análisis sobre el impacto de los impuestos a los combustibles, en un contexto marcado por el incremento de los precios a nivel internacional y sus efectos en la economía hondureña. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, informó que se conformará una comisión especial para estudiar el tema en conjunto con el Poder Ejecutivo y representantes del sector privado, con el objetivo de evaluar posibles medidas que beneficien a la población. La iniciativa surge tras una reunión entre jefes de bancada y la junta directiva del Congreso, en la que se acordó instruir a la Comisión de Minería e Hidrocarburos para que lidere este proceso. Esta instancia deberá reunirse con instituciones clave como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Finanzas, el Banco Central de Honduras y la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).

El propósito es recabar información técnica que permita comprender con mayor precisión cómo inciden los impuestos en el precio final de los combustibles, así como identificar posibles alternativas desde el ámbito legislativo. Zambrano señaló que el Congreso se mantendrá abierto a impulsar iniciativas o decretos en caso de que las conclusiones de la comisión así lo requieran, en coordinación con las instituciones involucradas. El análisis se da en medio de un escenario internacional complejo. Según explicó el titular del Congreso, el alza en los precios responde a factores externos y no a condiciones internas, señalando como ejemplo la tensión en mercados vinculados a países como Irán. En este contexto, recordó que el Gobierno ha aplicado subsidios para mitigar el impacto en los consumidores. En el caso del diésel, detalló que el subsidio acumulado alcanza los 49 lempiras por galón, mientras que en la gasolina regular ronda los 33 lempiras.