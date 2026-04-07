Reactivan sistema de protección a la niñez en medio de alertas por falta de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno reactivó el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), en un contexto marcado por crecientes preocupaciones en temas de salud, seguridad y migración infantil.

La medida, impulsada por la administración del presidente Nasry Asfura, busca retomar la coordinación entre instituciones estatales para atender de forma más efectiva las problemáticas que afectan a la niñez en el país. La designada presidencial María Antonieta Mejía asumió la conducción del sistema, con la tarea de articular respuestas inmediatas.

Entre los principales desafíos identificados destaca la situación sanitaria en la primera infancia. Datos expuestos durante la instalación del consejo revelan que unos 33 mil niños entre 0 y 6 años no han sido incorporados al esquema de vacunación, lo que ha encendido alertas ante el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.