Reactivan sistema de protección a la niñez en medio de alertas por falta de vacunación

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno reactivó el Sistema Integral de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia en Honduras (SIGADENAH), en un contexto marcado por crecientes preocupaciones en temas de salud, seguridad y migración infantil.
La medida, impulsada por la administración del presidente Nasry Asfura, busca retomar la coordinación entre instituciones estatales para atender de forma más efectiva las problemáticas que afectan a la niñez en el país. La designada presidencial María Antonieta Mejía asumió la conducción del sistema, con la tarea de articular respuestas inmediatas.
Entre los principales desafíos identificados destaca la situación sanitaria en la primera infancia. Datos expuestos durante la instalación del consejo revelan que unos 33 mil niños entre 0 y 6 años no han sido incorporados al esquema de vacunación, lo que ha encendido alertas ante el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles.
Frente a este panorama, las autoridades perfilan una campaña intensiva de vacunación en coordinación con el sistema educativo y gobiernos locales. Además, se analiza la implementación del carnet de vacunación como requisito para la matrícula escolar, como medida para cerrar la brecha de inmunización.
En materia de seguridad, también se retoma la Comisión de Prevención de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia, en un intento por fortalecer la respuesta institucional ante los altos niveles de vulnerabilidad que enfrentan muchos menores, especialmente aquellos en situación de calle.
Otro de los ejes abordados es la atención a la niñez migrante, particularmente a los menores que retornan al país. Las autoridades reconocen que este grupo enfrenta condiciones de riesgo tanto durante su tránsito como al reintegrarse a sus comunidades.
Aunque la reactivación del SIGADENAH plantea una hoja de ruta más articulada, el reto principal será traducir estas acciones en resultados concretos en un corto plazo, en un país donde la niñez continúa siendo uno de los sectores más expuestos a múltiples problemáticas estructurales.