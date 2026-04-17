Movilidad eficiente: la apuesta de la AMDC para transformar el tránsito en la capital

Tegucigalpa, Honduras-. La Alcaldía Municipal del Distrito Central bajo la dirección del alcalde Juan Diego Zelaya, impulsa una estrategia integral para reducir el tráfico en zonas de alto impacto, con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular y contribuir directamente al ahorro de combustible de los ciudadanos. Este plan surge como respuesta a la creciente congestión vehicular, el aumento del parque automotor y el impacto económico que representa el consumo elevado de combustible para miles de capitalinos. A través de intervenciones técnicas y operativas, la comuna busca optimizar los tiempos de desplazamiento y hacer más eficiente la movilidad urbana. De esta manera, el alcalde Zelaya, expresó: “Estamos impulsando una transformación profunda en la movilidad de la capital, con soluciones técnicas y sostenibles que respondan a una problemática que por años ha afectado a miles de ciudadanos. Esta estrategia no solo busca reducir el tráfico, sino también generar un impacto directo en la economía de las familias, disminuyendo el gasto en combustible y mejorando significativamente la calidad de vida de quienes transitan a diario por la ciudad”.

Tecnología y modernización del transporte

La estrategia también contempla la modernización del sistema de transporte, incorporando tecnología GPS, cámaras de monitoreo y sistemas de seguridad que permitirán mejorar el control, la eficiencia y la seguridad del servicio. Este modelo representa una evolución del sistema anterior, adaptándose a las nuevas necesidades de la ciudad mediante herramientas tecnológicas y análisis de datos en tiempo real para una gestión más inteligente del tráfico.

Por su parte, Marco Carrasco, Gerente de Movilidad Urbana de la AMDC adjudico: La incorporación de tecnología y el análisis de datos en tiempo real nos está permitiendo tomar decisiones más acertadas en la gestión del tráfico. Nuestro objetivo es consolidar un sistema de movilidad moderno, seguro y sostenible, que no solo atienda la demanda actual, sino que también se anticipe al crecimiento del parque vehicular y a los retos futuros de la capital”.



Beneficios para la ciudadanía

Uno de los principales beneficios de esta iniciativa será la reducción significativa en los tiempos de traslado, menor estrés para los conductores, incremento en la productividad y disminución de la contaminación ambiental. Además, al reducir las detenciones prolongadas y mejorar la fluidez vehicular, se genera un ahorro directo en el consumo de combustible, impactando positivamente en la economía de las familias.