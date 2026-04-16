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Ficohsa y COHEP consolidan alianza para impulsar el consumo local y fortalecer el orgullo nacional

A través de las iniciativas “Hecho en Casa” y “Cómprale a Honduras”, ambas instituciones promoverán el emprendimiento, la producción nacional y la visibilidad de los hondureños que construyen el país.

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 18:30
Ficohsa y COHEP consolidan alianza para impulsar el consumo local y fortalecer el orgullo nacional

Ficohsa y el COHEP oficializan una alianza estratégica para impulsar el consumo local y fortalecer el emprendimiento hondureño.

 Foto: Cortesía Banco Ficohsa

Tegucigalpa, Honduras-. En un paso conjunto hacia el fortalecimiento de la economía nacional, Ficohsa y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) firmaron un Memorándum de Entendimiento (MOU) que marca el inicio de una alianza estratégica para promover el consumo local, visibilizar a emprendedores y reforzar el orgullo de lo hecho en Honduras.

Esta colaboración une dos iniciativas clave: “Hecho en Casa” de Ficohsa y “Cómprale a Honduras” del COHEP, con el objetivo de generar un impacto real en el ecosistema emprendedor del país, creando más oportunidades para quienes producen, innovan y generan empleo desde lo local.

Emprendedores y asistentes participaron en la primera feria que promueve el talento y la producción nacional en Honduras.

Emprendedores y asistentes participaron en la primera feria que promueve el talento y la producción nacional en Honduras.

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Alianza que impulsa el consumo local

“En Ficohsa creemos que apoyar lo nuestro es construir el futuro de Honduras. Esta alianza es una invitación a todos los hondureños a consumir con propósito, respaldar a nuestros emprendedores y reconocer el valor de lo que somos capaces de crear como país”, señalo José Arturo Alvarado de Ficohsa.

“Detrás de cada producto hecho en Honduras hay una historia de esfuerzo, de innovación y de resiliencia. Hay familias que depende de ese ingreso, comunidades que se dinamizan y una economía que se construye desde la base. Por eso, estas iniciativas no son solo un distintivo comercial. Son un llamado a la conciencia colectiva: cada decisión de compra es también una decisión de país. Es elegir apoyar a nuestros emprendedores, fortalecer nuestras empresas y generar más empleo para los hondureños”, manifestó Anabel Gallardo del COHEP.

José Arturo Alvarado representante de Ficohsa, y Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, lideran la firma de la alianza que promueve el consumo local y el orgullo hondureño

José Arturo Alvarado representante de Ficohsa, y Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, lideran la firma de la alianza que promueve el consumo local y el orgullo hondureño

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

Como parte de este acuerdo, ambas organizaciones desarrollarán iniciativas conjuntas orientadas a:

Impulsar campañas que incentiven el consumo de productos hondureños.

Promover el orgullo nacional a través de historias que reflejan el talento y la resiliencia del país.

Dar visibilidad a emprendedores mediante testimonios reales que conecten con los consumidores.

Crear espacios de comercialización, como ferias y eventos, que acerquen la producción local a más personas.

Participar en actividades comunitarias que fortalezcan el tejido económico y social.

Ficohsa y el COHEP unen esfuerzos para seguir construyendo país desde lo local

Ficohsa y el COHEP unen esfuerzos para seguir construyendo país desde lo local

 (Foto: Cortesía Banco Ficohsa)

En el marco de esta alianza se realizó la primera feria en el COHEP en donde emprendedores locales dieron a conocer sus emprendimientos y vendieron sus productos.

Este acuerdo es un compromiso con el desarrollo sostenible del país, entendiendo que fortalecer lo local no solo dinamiza la economía, sino que también genera empleo, impulsa comunidades y construye un futuro más inclusivo.

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Redacción web
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