Cementos Bijao lidera el Top of Mind y se consolida como la marca #1 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras-. Cementos Bijao reafirma su posición como la marca de cemento preferida en Honduras, al recibir el reconocimiento Top of Mind 2026 y consolidarse, por tercer año consecutivo, como líder indiscutible en su categoría. Durante la onceava edición de estos prestigiosos galardones, organizados en el país, Cementos del Norte S.A. (Cenosa) confirmó que su emblemática marca continúa siendo la opción número uno en la mente de los consumidores a nivel nacional. Este reconocimiento, otorgado por el estudio Top of Mind (TOM), desarrollado por la revista Estrategia & Negocios en conjunto con Kantar Mercaplan, confirma el posicionamiento sólido de la marca dentro del sector de la construcción. Es importante señalar que, el estudio Top of Mind mide la recordación espontánea de las marcas en la mente de los consumidores y, en el caso de Cementos Bijao, se reafirma que este año alcanzó un 60% de preferencia.

En ese sentido Beverly Rivera, gerente de Mercadeo expresó, “Este reconocimiento es, sin lugar a dudas, un triunfo más para todos y cada uno de los que hacemos parte de Cementos del Norte. Como parte del departamento de Mercadeo me siento muy orgullosa y sin lugar a dudas nuevamente se revalide este reconocimiento”. La ejecutiva también destacó, “En Cenosa trabajamos para mantenernos en la mente de los hondureños, ofreciendo un portafolio integral de soluciones para la construcción, con la calidad y confianza que respaldan cada proyecto”.

Más allá del cemento

Con más de 67 años de trayectoria, Cementos Bijao se ha consolidado como un verdadero aliado del desarrollo de Honduras, desempeñando un papel fundamental en la modernización y crecimiento de la infraestructura del país. Su presencia en proyectos clave ha dejado huella en carreteras, edificaciones y obras que impulsan el progreso y la calidad de vida de las comunidades. El liderazgo de Cementos Bijao no solo se mide por su presencia en el mercado, sino también por su capacidad de innovación y su compromiso con la sostenibilidad. La empresa implementa procesos de producción ecoeficientes que reducen el impacto ambiental, garantizando al mismo tiempo productos de alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes de la construcción.

Un reconocimiento al esfuerzo integral

Recibir el galardón Top of Mind 2026 no es casualidad; es el reflejo de una estrategia sólida y bien definida que combina excelencia en el producto, cercanía con el consumidor, responsabilidad social y la dedicación de un equipo comprometido con la excelencia. Este reconocimiento celebra la trayectoria de Cementos Bijao, su consistencia en la mente de los hondureños y su contribución constante al desarrollo del país, consolidando su reputación como la marca líder en el sector del cemento. Hugo Barascout, gerente Comercial de Cenosa, comentó, “Nuestra principal preocupación y en lo que trabajamos constantemente es en entregar productos integrales de la más alta calidad, productos que le garanticen a la gente sus inversiones”.

Es importante destacar que Cenosa ofrece un portafolio integral para la construcción que va más allá del cemento, incorporando soluciones como techos, recubrimientos y adhesivos. Esta diversificación permite atender de forma completa las distintas etapas de obra, brindando productos de alta calidad, confiables y adaptados a las necesidades del mercado hondureño. En ese sentido Barascout explica, “Somos conscientes que la gente muchas veces pasa toda una vida trabajando para construir su casa, es por ello que es nuestra responsabilidad garantizar que nuestros productos sean de calidad y tengan garantía”.