Supermercados La Colonia se posiciona como el supermercado más recordado en Top of Mind 2026

San Pedro Sula, Honduras.- En el marco de la Gira Top of Mind (TOM) 2026, organizada por Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan, Honduras vuelve a posicionarse como escenario clave para reconocer a las marcas que dominan la mente del consumidor. Este encuentro reúne a los protagonistas del mercadeo que construyen relevancia, conexión emocional y posicionamiento en la región, consolidándose como una plataforma estratégica para entender el comportamiento del consumidor.

En este contexto, Supermercados La Colonia destaca como uno de los principales referentes del retail hondureño, al consolidar su liderazgo sostenido en la categoría de supermercados.

Liderazgo

Es así como, Supermercados La Colonia ha sido reconocida nuevamente como la marca número uno en Honduras en el estudio Top of Mind 2026, acumulando más de seis años de liderazgo en su categoría.

Este reconocimiento refleja una relación construida durante cinco décadas con las familias hondureñas, basada en confianza, cercanía y consistencia. Miguel Vargas, gerente de Mercadeo de la Zona Norte, resume este logro como el resultado de una visión sostenida en el tiempo, “Estamos muy contentos, este reconocimiento realmente es el trabajo de muchos años de trabajo”. Asimismo, Vargas destaca el papel estratégico de la dirección empresarial de la cadena de supermercados, “Es importante reconocer que, este logro responde al liderazgo y la visión de su presidente ejecutivo, Leonel Giannini, quien ha impulsado la evolución de la compañía hacia un modelo de crecimiento sólido, basado en su compromiso con la calidad, la innovación y el desarrollo del país.

Expansión

El posicionamiento de la marca también responde a una estrategia de crecimiento constante en el país. Actualmente, la cadena cuenta con 76 tiendas a nivel nacional bajo formatos como, Supermercados La Colonia, Fresh Market, Mi Super y Súper Cerca, fortaleciendo su presencia en el mercado. Es por ello que el ejecutivo confirma, “Este reconocimiento es una señal de que estamos haciendo bien el trabajo, por lo que continuaremos con este crecimiento vertical”. Estrategia

Cabe señalar que el liderazgo en Top of Mind no es un hecho aislado, sino el resultado de una ejecución integral en toda la organización.

La cadena de supermercados ha centrado su estrategia en generar valor tangible para el consumidor. “Trabajamos con diferentes campañas que premian la fidelidad de nuestros clientes, estos no solamente incluyen beneficios económicos de descuentos y ofertas constantes, sino también poder mejorar la vida de las familias hondureñas”. Entre los pilares clave de su propuesta comercial, están la accesibilidad, variedad, calidad de todos sus productos y múltiples programas de fidelización. “Son más de 50 ofertas semanales, eso nos hace un aliado ideal para la economía de las familias hondureñas.” Además, la empresa fortalece su diferenciación mediante marcas propias y productos de alto valor, como ser Ahorromax, Esencial, Everyday, además de su selección de carnes Selecta Fresh, productos de alta calidad.

Esto se traduce en una experiencia de compra consistente, alineada con las expectativas del consumidor moderno.

Talento humano

Es importante destacar que, el crecimiento empresarial también se respalda en su capital humano, con más de 10,000 colaboradores a nivel nacional.Es así como Supermercados La Colonia apuesta por el desarrollo interno de sus empleados reforzando la cultura organizacional y la sostenibilidad del negocio. El reconocimiento en Top of Mind 2026 no solo valida el posicionamiento de la marca, sino también refuerza su compromiso con el consumidor.

Con una identidad ya instalada en la mente del consumidor. Además, Supermercados La Colonia fue distinguida en el segmento “Super TOM”, categoría que reconoce a las marcas con mayor liderazgo y recordación dentro de su industria. Este reconocimiento evidencia su fortaleza en el mercado, respaldada por una comunicación estratégica, un alto nivel de visibilidad y una conexión sólida con los consumidores, consolidando a La Colonia como referente del sector retail en el país.