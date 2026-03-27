AMDC activa plan de abastecimiento de agua para enfrentar este verano en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Frente a una temporada marcada por altas temperaturas y mayor consumo de agua, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) ha puesto en marcha un plan integral para asegurar el abastecimiento del vital líquido en la capital, priorizando eficiencia, cobertura y atención oportuna a la ciudadanía. La estrategia, ejecutada por la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), responde a una realidad conocida por miles de capitalinos: el acceso irregular al agua durante el verano. Gustavo Boquín, gerente general de la UMAPS, asegura que la estrategia actual no solo busca aumentar la producción, sino optimizar cada litro disponible. “El reto no es únicamente producir más, sino distribuir mejor y reducir pérdidas en el sistema”, afirmó.

Estrategia En ese sentido explica, el plan contempla la optimización de fuentes clave como Concepción, Laureles y El Picacho, junto con la implementación de sectorización y control de presiones, lo que permite mejorar la distribución y disminuir fugas.

A esto se suma la activación de fuentes alternas, como pozos y estaciones de bombeo, así como un monitoreo constante de la producción y los niveles de los embalses, lo que facilita la toma de decisiones en tiempo real. Autoridades han informado que durante el verano y la Semana Santa, la UMAPS ha intensificado medidas como racionamientos programados, redistribución operativa hacia puntos estratégicos y refuerzos mediante bombeo y trasvases. Estas acciones buscan garantizar una cobertura equitativa en medio de la alta demanda.

Zonas críticas

Los sectores altos del Distrito Central continúan siendo los más afectados, debido a limitaciones estructurales relacionadas con la presión y la topografía. Colonias como Kennedy, El Carrizal, Los Pinos, Villanueva y zonas altas de Comayagüela concentran la atención operativa. En estas áreas, la respuesta institucional incluye abastecimiento mediante cisternas, instalación de puntos comunitarios, regulación de válvulas y reparación de fugas activas. “Estamos priorizando donde el impacto social es mayor, con acciones inmediatas y coordinadas en territorio”, destacó Boquín. Cabe señalar que, la distribución mediante pipas funciona como un mecanismo de apoyo en sectores donde la red no logra cobertura suficiente. Actualmente, la flota disponible oscila entre cuatro y seis unidades, operando en horarios extendidos y bajo criterios técnicos que priorizan densidad poblacional, nivel de afectación e infraestructura crítica.

La ciudadanía puede solicitar este servicio a través de call center, oficinas regionales o mediante patronatos, mientras que los reportes y denuncias se canalizan por líneas telefónicas, redes sociales y puntos de atención al usuario. Es importante informarle a la población que los tiempos de respuesta varían entre 24 y 72 horas, explicó Boquín esto dependerá de la urgencia y disponibilidad operativa, lo que refleja tanto la capacidad de respuesta como los desafíos actuales del sistema.

Planes y proyección

Más allá de la contingencia, la AMDC impulsa una visión de largo plazo basada en sostenibilidad y modernización. Entre los proyectos destacan la optimización de plantas existentes, la reducción de pérdidas en la red y el desarrollo de nuevas fuentes de abastecimiento. Iniciativas como la represa San José y proyectos como Jiniguare y Quiebramontes forman parte de esta hoja de ruta, respaldada por cooperación internacional y orientada a transformar el sistema hídrico de la capital. La directriz institucional apunta a fortalecer la eficiencia operativa, mejorar la atención al usuario y posicionar a la ciudad como referente en gestión del agua a nivel nacional y regional.

Compromiso