RECO inaugura nueva planta de generación a base de GLP para fortalecer el servicio eléctrico en Roatán

Tegucigalpa, Honduras-. Roatan Electric Company reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible de la isla al inaugurar su nueva planta de generación eléctrica a base de Gas Licuado de Petróleo (GLP), una inversión estratégica orientada a fortalecer la confiabilidad y continuidad del servicio energético en Roatán. Este proyecto, considerado clave para el crecimiento turístico, económico y residencial de la isla, incorpora una capacidad adicional de 25 megavatios (MW) mediante tecnología de última generación. La nueva planta de generación fue diseñada en conjunto con la empresa de SAMPOL y está equipada con tres motores modelo B36:45V20 de la empresa Noruega Bergen Engines, diseñados para operar con propano, lo que permite una generación más eficiente, confiable y con menores emisiones de carbono, en comparación con sistemas tradicionales.

Roatán siempre encendida

La inauguración se desarrolló bajo el concepto “Roatán siempre encendida”, y reunió a representantes de distintos sectores que forman parte del desarrollo de la región. Durante el evento se contó con la participación de la Designada Presidencial de Honduras, María Antonieta Mejía, en representación del Presidente de la República, así como funcionarios de gobierno, autoridades locales, empresarios, ejecutivos de la compañía, colaboradores, organizaciones no gubernamentales (ONGs), aliados estratégicos e invitados especiales. Asimismo, estuvo presente el inversionista y Presidente de la compañía Roatan Electric Company, Kelcy Lee Warren, quien junto a directivos de la empresa destacó la importancia de continuar impulsando proyectos de gran escala que garanticen un suministro energético estable y alineado con las necesidades actuales y futuras de la isla.

Crecimiento

Durante la jornada, los asistentes participaron en un recorrido por las modernas instalaciones, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de la planta, diseñada para operar como base del sistema eléctrico y complementar la matriz energética de la empresa, la cual ya integra fuentes renovables, almacenamiento con baterías y generación térmica eficiente. Por parte del Vicepresidente y Gerente General de RECO, expresó “Hoy no solo inauguramos una nueva planta de generación de energía; damos un paso firme hacia el futuro energético de Roatán. Con esta inversión, incorporamos 25 megavatios adicionales que elevan nuestra capacidad instalada a 74 megavatios, con un 99% de disponibilidad, garantizando un servicio más confiable, eficiente y sostenible para los próximos años. Este proyecto refleja nuestra visión de largo plazo, nuestro compromiso con Honduras como inversión estadounidense y nuestra responsabilidad de acompañar el crecimiento turístico, residencial y comercial de la isla con tecnología de clase mundial y una matriz energética más limpia.” Esta nueva infraestructura fortalece significativamente la red de generación eléctrica de RECO, permitiendo responder de manera planificada al crecimiento sostenido de la demanda. La empresa se ha caracterizado por su enfoque en la planificación energética, asegurando un servicio continuo que respalda el dinamismo del sector turístico y mejora la calidad de vida de cientos de familias que dependen de un suministro confiable.

Fundada en 1992 y gestionada desde 2008 por Klyde Warren Energy Investments, RECO ha desarrollado una matriz energética diversificada que incluye generación eólica, solar, sistemas de almacenamiento de energía y plantas de GLP. Este modelo le ha permitido evolucionar hacia un sistema más eficiente, resiliente y sostenible. Con esta inversión millonaria, Roatan Electric Company continúa ejecutando sus planes de expansión para fortalecer la capacidad instalada y garantizar un servicio eléctrico confiable, consolidándose como un actor clave en el desarrollo económico y social de Roatán.

Roatan Electric Company (RECO)