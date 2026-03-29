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Fotos: Jugadores de Motagua y Olimpia protagonizan zafarrancho en EE UU

Los jugadores de Olimpia y Motagua se fueron a los golpes en un amistoso que se disputó en Nueva Orleans

  • Actualizado: 29 de marzo de 2026 a las 19:29
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Un penoso acto se registró la noche de este 29 de marzo en Estados Unidos durante el clásico disputado entre Olimpia y Motagua. Golpes y expulsiones se dieron en el partido que debía ser una fiesta para los hondureños que residen en territorio estadounidense.

Fotos: Mauricio Ayala y Marco Fonseca-El Heraldo
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Motagua y Olimpia disputaron un amistoso en Nueva Orleans y más temprano se disputó otro amistoso entre Marathón y Real España.

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En el primer tiempo se dio el altercado cuando varios jugadores fueron a los golpes y empujones, dejando como saldo la expulsión de dos jugadores.

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Por parte de Motagua el más caldeado de ánimos fue Ricky Zapata, lateral izquierdo que se fue a los golpes y salió expulsado.

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En tanto, de Olimpia salió expulsado el volante argentino Agustín Mulet quien respondió y fue de los participantes en la riña.

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Mulet cometió una falta, se encaró con Óscar Padilla y luego llegó Riky Zapata en defensa de sus compañeros y se armó la tángana.

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Zapata no le toleró nada y ante la agresión de un enardecido Mulet, se dieron a puño limpio.

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Los ánimos se caldearon ya que ninguno de sus compañeros podían detenerlos en medio de la pelea mientras Marcelo Santos estaba en el suelo.

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Agustín Mulet se marchó decepcionado de su actitud y dejó diezmado a su equipo, que estaba ganando 2-0 en ese momento con anotaciones de Josman Figueroa y Michaell Chirinos.

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Después de la pelea, los jugadores quedaron alegando por el percance, Michaell Chirinos le reclamaba a los árbitros y Discua le pedía calma.

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Momento en el que el árbitro mexicano le mostraba la tarjeta roja al argentino Agustín Mulet.

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Agustín Mulet tuvo que ser reprendido por el cuerpo técnico de Olimpia ya que solo se trataba de un amistoso.

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