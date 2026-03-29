Fotos: Jugadores de Motagua y Olimpia protagonizan zafarrancho en EE UU

Un penoso acto se registró la noche de este 29 de marzo en Estados Unidos durante el clásico disputado entre Olimpia y Motagua. Golpes y expulsiones se dieron en el partido que debía ser una fiesta para los hondureños que residen en territorio estadounidense.
Motagua y Olimpia disputaron un amistoso en Nueva Orleans y más temprano se disputó otro amistoso entre Marathón y Real España.
En el primer tiempo se dio el altercado cuando varios jugadores fueron a los golpes y empujones, dejando como saldo la expulsión de dos jugadores.
Por parte de Motagua el más caldeado de ánimos fue Ricky Zapata, lateral izquierdo que se fue a los golpes y salió expulsado.
En tanto, de Olimpia salió expulsado el volante argentino Agustín Mulet quien respondió y fue de los participantes en la riña.
Mulet cometió una falta, se encaró con Óscar Padilla y luego llegó Riky Zapata en defensa de sus compañeros y se armó la tángana.
Zapata no le toleró nada y ante la agresión de un enardecido Mulet, se dieron a puño limpio.
Los ánimos se caldearon ya que ninguno de sus compañeros podían detenerlos en medio de la pelea mientras Marcelo Santos estaba en el suelo.
Agustín Mulet se marchó decepcionado de su actitud y dejó diezmado a su equipo, que estaba ganando 2-0 en ese momento con anotaciones de Josman Figueroa y Michaell Chirinos.
Después de la pelea, los jugadores quedaron alegando por el percance, Michaell Chirinos le reclamaba a los árbitros y Discua le pedía calma.
Momento en el que el árbitro mexicano le mostraba la tarjeta roja al argentino Agustín Mulet.
Agustín Mulet tuvo que ser reprendido por el cuerpo técnico de Olimpia ya que solo se trataba de un amistoso.