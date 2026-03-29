¿Qué uso se le da al aserrín de las alfombras de Semana Santa después de las procesiones?

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de la solemnidad del Domingo de Ramos, la tradición de las alfombras vuelve cada año a la avenida Miguel de Cervantes, en Tegucigalpa, donde decenas de fieles recogen el aserrín usado para adornar el paso de las procesiones.

Este gesto, cargado de simbolismo, se mantiene vigente entre quienes consideran que el material adquiere un valor especial tras el paso de las imágenes religiosas que representan la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Para muchos creyentes, el aserrín queda asociado a una expresión de fe por haber formado parte del recorrido procesional en el que se recuerda uno de los momentos más significativos del calendario cristiano.

La práctica consiste en guardar pequeñas porciones del material para reutilizarlas meses después, sobre todo en la elaboración de nacimientos o pesebres durante la Navidad, una costumbre que enlaza dos celebraciones centrales de la tradición religiosa.

Juan Carlos Martínez, párroco de la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel, explicó que esta práctica responde más a la devoción popular que a un mandato litúrgico formal de la Iglesia.