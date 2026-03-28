Es falsa la cita que atribuye a Tomás Zambrano crear una “raza superior” en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una publicación que atribuye al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, una supuesta declaración en la que afirma que se está “creando una raza superior” y que el “débil” debe abandonar Honduras. Sin embargo, la cita es falsa. EH Verifica determinó que no existen registros oficiales ni publicaciones en medios de comunicación que respalden la supuesta afirmación atribuida al funcionario. "ESTAMOS CREANDO UNA RAZA SUPERIOR CACHURECA ES POR ESO QUE ESTAMOS HACIENDO LO QUE ESTAMOS HACIENDO EL DÉBIL QUE SE VAYA DE HONDURAS", se lee literalmente en el arte viral que ha sido compartido en Facebook.

Además, la descripción de la publicación advierte sobre un supuesto incremento en los combustibles, proyectando que el precio por galón podría alcanzar los 200 lempiras. Esta desinformación se difunde en un contexto marcado por el aumento en los precios de los combustibles, influenciado por tensiones internacionales como la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Honduras, que depende completamente de la importación de petróleo, ha registrado alzas recientes en los carburantes desde el 16 de marzo. La Secretaría de Energía anunció una nueva estructura de precios vigente a partir de este 20 de marzo. El galón de gasolina superior costará 127.48 lempiras, mientras que la regular se fijó en 112.07 lempiras y el diésel en 118.09 lempiras. Cabe destacar que el gobierno mantiene un subsidio temporal del 50% del incremento en estos dos últimos derivados.

Cita falsa