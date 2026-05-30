¿Cerrado el Puente Germania? Esto es lo que deben saber los conductores

Tegucigalpa, Honduras.- Los conductores que transitan por el sector oriental de la capital deberán tomar precauciones debido a un cierre parcial programado en el Puente Germania, según informó la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). El Puente Germania es una de las conexiones vehiculares más importantes de la capital hondureña y su cierre representa múltiples complicaciones para los conductores. Las autoridades municipales advirtieron que la restricción se realizará como parte de los trabajos de infraestructura que se ejecutan en la zona, específicamente para la instalación de vigas dentro del proyecto de construcción del nuevo puente.

De acuerdo con el aviso difundido por la AMDC, el cierre parcial está previsto para este sábado 30 de mayo, en un horario comprendido entre las 10:00 p.m. y las 2:00 a.m.. Cabe destacar que, el Puente Germania conecta sectores de alto flujo vehicular como el bulevar Fuerzas Armadas (FF AA) y la zona oriental de Tegucigalpa. Por esta estructura circulan diariamente miles de conductores provenientes de sectores importantes como la Villa Olímpica, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y el bulevar Suyapa, quienes utilizan la vía para desplazarse hacia el centro de la capital y otros puntos de la ciudad.

Asimismo, el puente enlaza con importantes intersecciones cercanas al bulevar Kuwait, el anillo periférico y diversas rutas que conducen hacia colonias residenciales, centros educativos y áreas comerciales. Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas durante las horas en que se desarrollarán las labores de instalación.

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