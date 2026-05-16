Anuncian cierre parcial de puente Germania este sábado 16 de mayo: ¿en qué horario?

Según el boletín informativo, el cierre parcial de esta infraestructura que se encuentra ubicada en la salida al sur, se deberá trabajos de ampliación.

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central ( AMDC ) anunció el cierre parcial del puente Germania , durante este sábado 16 de mayo entre las 8:00 de la noche y la medianoche.

La restricción obedece a la instalación de vigas, una fase técnica que requiere condiciones controladas de tráfico para ejecutarse con seguridad.

En ese sentido, la municipalidad fijó una ventana de cuatro horas nocturnas con la finalidad de reducir el impacto sobre la movilidad de los capitalinos que transitan por la zona.

Ante esto, la Alcaldía insta a conductores y motociclistas a utilizar rutas alternas para evitar contratiempos. La medida aplica únicamente durante el período indicado; una vez concluidos los trabajos de esa jornada, el puente retomará su funcionamiento normal.

Entre las rutas alternas que pueden usar los conductores que necesiten transitar por la salida al sur se encuentra la calle que conduce desde el sector de Los Jutes, en las cercanías de la Residencial San Sebastián y la Aldea Santa Rosa, la cual conecta este punto de la capital con el anillo periférico a la altura de Residencial La Cañada.

No obstante, se recomienda mucha precaución al momento de transitar por este tramo debido al mal estado en el que se encuentra la calle.

La recomendación es clara: quien deba transitar por el sector entre las 8:00 p.m. y las 12:00 a.m. de este sábado, que lo haga por vías alternativas para no verse afectado por el cierre parcial.