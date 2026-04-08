Alcaldía de Tegucigalpa anuncia que se enfocará en culminar obras heredadas

Tegucigalpa, Honduras.– Las promesas de nuevas obras y megaobras en la capital permanecerán temporalmente en pausa, confirmaron autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Miguel Sierra, director de Infraestructura y Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que la administración municipal priorizará los proyectos que aún se encuentran en ejecución antes de considerar el inicio de nuevas intervenciones en el Distrito Central.
De acuerdo con el funcionario, se han acumulado varios proyectos y megaobras que todavía no han sido concluidos, por lo que se proyecta que varias obras sean culminadas hasta finales de 2026.
“Todo lo que no inició no lo vamos a iniciar este año, pero todo lo que quedó inconcluso debemos terminarlo”, explicó Sierra.
El funcionario, además detalló que la decisión de no impulsar nuevas obras responde principalmente a un tema presupuestario, ya que los recursos municipales disponibles "son destinados a la ejecución y culminación de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo.
“La orden es terminar todo lo que no se pudo finalizar; no podemos comenzar algo nuevo cuando todavía tenemos obras pendientes, y además los fondos no alcanzan para atender proyectos antiguos y, al mismo tiempo, iniciar otros”, apuntó.
A ese escenario se suma que el Presupuesto General de la República aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, lo que genera incertidumbre en la planificación financiera de varias instituciones públicas, incluidas las municipalidades.
La falta de aprobación del presupuesto impide conocer con claridad el monto de las transferencias y asignaciones que el Gobierno central destinará a los gobiernos locales —recursos que en gran medida— se utilizan para financiar proyectos de infraestructura, mantenimiento vial y desarrollo urbano.
Ante ese panorama, el experto aseguró que "en la medida de lo posible", la comuna capitalina intentará no modificar los presupuestos que las obras municipales en ejecución mantienen.
Por ejemplo, el experto puntualizó en las obras de alivio vial en Tegucigalpa y Comayagüela, como el puente de Florencia, que cuenta con un presupuesto de 37,8 millones de lempiras.
Además, figura la represa San José -proyecto que experimentó varios reajustes de presupuesto- y tiene un costo de 1,675 millones de lempiras, de los cuales se ha ejecutado un aproximado superior al 30%, es decir, una inversión acumulada aproximada de 502 millones de lempiras.
Inicialmente, la represa contó con un estimado en 1,100 millones de lempiras, sin embargo, subió a 1,600 millones tras modificaciones contractuales y cambios en el diseño,
Y el puente elevado Papa Francisco, que tuvo varios retrasos y actualmente está en revisión por expertos internacionales para asegurar que el puente esté en óptimas condiciones para ser habilitado.
De acuerdo con la Alcaldía Municipal del Distrito Central, a inicios del proyecto, se anunció que la obra costaría 498 millones de lempiras, pero en la actualidad, el puente supera un costo de 543 millones, lo que representa un aumento de 44 millones respecto al monto original.