Alcaldía de Tegucigalpa anuncia que se enfocará en culminar obras heredadas

Tegucigalpa, Honduras.– Las promesas de nuevas obras y megaobras en la capital permanecerán temporalmente en pausa, confirmaron autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC). Miguel Sierra, director de Infraestructura y Movilidad Urbana de la comuna capitalina, explicó a EL HERALDO que la administración municipal priorizará los proyectos que aún se encuentran en ejecución antes de considerar el inicio de nuevas intervenciones en el Distrito Central. De acuerdo con el funcionario, se han acumulado varios proyectos y megaobras que todavía no han sido concluidos, por lo que se proyecta que varias obras sean culminadas hasta finales de 2026. “Todo lo que no inició no lo vamos a iniciar este año, pero todo lo que quedó inconcluso debemos terminarlo”, explicó Sierra.

El funcionario, además detalló que la decisión de no impulsar nuevas obras responde principalmente a un tema presupuestario, ya que los recursos municipales disponibles "son destinados a la ejecución y culminación de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo. “La orden es terminar todo lo que no se pudo finalizar; no podemos comenzar algo nuevo cuando todavía tenemos obras pendientes, y además los fondos no alcanzan para atender proyectos antiguos y, al mismo tiempo, iniciar otros”, apuntó. A ese escenario se suma que el Presupuesto General de la República aún no ha sido aprobado por el Congreso Nacional, lo que genera incertidumbre en la planificación financiera de varias instituciones públicas, incluidas las municipalidades.