Tegucigalpa se prepara para cuatro días de actividades por la Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció su programación de actividades culturales, religiosas y recreativas que se desarrollarán desde el martes 31 de marzo hasta el viernes 3 de abril, en el marco de la Semana Santa 2026. La programación busca ofrecer espacios de tradición, devoción y convivencia para capitalinos y visitantes.
El martes 31 de marzo, la capital se vestirá de colores con la decoración de la avenida Cervantes, como parte de la preparación para los eventos de los días posteriores. Esta actividad se realizará en el transcurso del día en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
El miércoles 1 de abril, a partir de las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el cierre de calles en toda la avenida miguel de Cervantes. Además, el montaje de emprendedores y el lavado de la avenida Cervantes y Plaza Central, como parte de la limpieza y preparación de los espacios para la Semana Mayor.
El Jueves Santo, 2 de abril, será un día cargado de actividades religiosas y culturales. Desde las 11:00 de la mañana se dará inicio a la feria gastronómica, que se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, ofreciendo a los visitantes una variedad de platillos tradicionales.
A las 3:00 de la tarde, comenzará la elaboración de la alfombra de 600 metros sobre la avenida Cervantes, una de las actividades más esperadas por las familias capitalinas.
La jornada culminará con la transmisión de películas religiosas en pantalla gigante, que se desarrollará desde las 6:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada, permitiendo que los ciudadanos disfruten de la Semana Santa desde la plaza central Francisco Morazán, Tegucigalpa.
El Viernes Santo, 3 de abril, se dará la finalización de la alfombra y la exhibición de la Santa Cena en tamaño real a partir de las 2:00 de la tarde. Posteriormente, a las 5:00 de la tarde, se realizará la procesión del Santo Entierro, actividad que congrega a cientos de devotos en un recorrido solemne por las principales calles de Tegucigalpa y Comayagüela.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central invitó a los ciudadanos a participar de estas actividades con respeto, devoción y sentido de comunidad, asegurando que los espacios estarán acondicionados para la seguridad de todos. Para recibir información o la guía para un recorrido turístico, los interesados pueden comunicarse al +504 3315-6312.
Según la Alcaldía, con esta agenda busca fortalecer la tradición de Semana Santa, promoviendo la cultura, la religiosidad y la convivencia entre los capitalinos y visitantes que disfrutan de estas fechas significativas.