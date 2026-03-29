Tegucigalpa se prepara para cuatro días de actividades por la Semana Santa 2026

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció su programación de actividades culturales, religiosas y recreativas que se desarrollarán desde el martes 31 de marzo hasta el viernes 3 de abril, en el marco de la Semana Santa 2026. La programación busca ofrecer espacios de tradición, devoción y convivencia para capitalinos y visitantes.

El martes 31 de marzo, la capital se vestirá de colores con la decoración de la avenida Cervantes, como parte de la preparación para los eventos de los días posteriores. Esta actividad se realizará en el transcurso del día en coordinación con la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El miércoles 1 de abril, a partir de las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el cierre de calles en toda la avenida miguel de Cervantes. Además, el montaje de emprendedores y el lavado de la avenida Cervantes y Plaza Central, como parte de la limpieza y preparación de los espacios para la Semana Mayor.

El Jueves Santo, 2 de abril, será un día cargado de actividades religiosas y culturales. Desde las 11:00 de la mañana se dará inicio a la feria gastronómica, que se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, ofreciendo a los visitantes una variedad de platillos tradicionales.