Avenida Cervantes cerrará este sábado por alfombras de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La avenida Miguel de Cervantes, en Tegucigalpa, se prepara para un fin de semana marcado por la tradición con la exhibición de alfombras con motivo de la Semana Santa 2026.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que este sábado 28 de marzo se realizará un cierre temporal de calles frente al Palacio Municipal, en la avenida Miguel de Cervantes, a partir de las 2:00 de la tarde.

La medida busca facilitar las actividades religiosas y culturales programadas, entre ellas la elaboración de la tradicional alfombra de Domingo de Ramos, que comenzará a las 3:00 de la tarde.

El cierre de la calle comenzará en horas de la tarde y se mantendrá hasta el domingo a las 10:00 de la mañana, cuando finalice la procesión y se realice la limpieza de la avenida, detalló Rosny Montoya, organizadora de eventos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal.