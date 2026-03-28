Avenida Cervantes cerrará este sábado por alfombras de Semana Santa

Tegucigalpa, Honduras.- La avenida Miguel de Cervantes, en Tegucigalpa, se prepara para un fin de semana marcado por la tradición con la exhibición de alfombras con motivo de la Semana Santa 2026.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que este sábado 28 de marzo se realizará un cierre temporal de calles frente al Palacio Municipal, en la avenida Miguel de Cervantes, a partir de las 2:00 de la tarde.
La medida busca facilitar las actividades religiosas y culturales programadas, entre ellas la elaboración de la tradicional alfombra de Domingo de Ramos, que comenzará a las 3:00 de la tarde.
El cierre de la calle comenzará en horas de la tarde y se mantendrá hasta el domingo a las 10:00 de la mañana, cuando finalice la procesión y se realice la limpieza de la avenida, detalló Rosny Montoya, organizadora de eventos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcaldía Municipal.
La medida busca garantizar la seguridad de los peatones y de los cientos de feligreses que participan en las celebraciones, así como mantener el orden en el tránsito vehicular durante el desarrollo de las actividades.
Para ello, personal municipal estará presente en puntos estratégicos, orientando a los conductores y coordinando desvíos hacia rutas alternas, con el fin de evitar congestionamientos en el centro histórico.
La Alcaldía recomendó a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación y considerar rutas alternas, especialmente quienes se movilizan hacia Tegucigala y los alrededores de la Plaza Central Francisco Morazán.
Asimismo, se mantendrá un operativo de seguridad coordinado entre la Policía Nacional, la Dirección de Tránsito y la Unidad de Gestión de Riesgos, para garantizar la integridad de los participantes y transeúntes.
El cierre de calles se extenderá solo durante las horas necesarias para la realización de la alfombra y la programación religiosa, una vez concluidas la mayoría de las actividades.
Los ciudadanos podrán obtener información actualizada sobre cierres y mensajes a través de las redes sociales de la Alcaldía y los medios de comunicación locales que cubrirán las celebraciones en vivo.
Las autoridades municipales reiteraron su compromiso de promover las tradiciones de Semana Santa de manera ordenada y segura, invitando a la población a participar de forma responsable y disfrutar de las manifestaciones culturales que forman parte del patrimonio de Tegucigalpa y Comayagüela.